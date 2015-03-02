عسگرپور می تواند نامزد مدیرعاملی باشد/ انتخابی از بین ۲۱ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد توحیدی بعد از پایان مجمع عمومی خانه سینما با اشاره به انتخاب هیات مدیره جدید خانه سینما گفت: همه کسانی که به عنوان هیات مدیره در خانه سینما انتخاب شدند افرادی هستند که طی سال های گذشته بیشترین فعالیت صنفی را داشته اند.

سخنگوی خانه سینما که هنوز پست خود را به فرد جدید تحویل نداده است، بیان کرد: عضویت در هیات مدیره خانه سینما مدال نیست که به سینه بزنیم. این به معنای نشانی برای خدمت به سینما است و کار طاقت فرسایی است که نیاز به اعصاب پولادی و کفش آهنین دارد.

وی با تایید اینکه افرادی که به عنوان هیات مدیره خانه سینما انتخاب شده اند همیشه کار صنفی انجام داده اند، گفت: عبدالله اسفندیاری به عنوان بازرس خانه سینما انتخاب شده است و با توجه به اینکه از صنوف مختلف در هیات مدیره حضور دارند می توان امیدوار بود که اصناف مایه قدرت خانه سینما باشند و حضور صنوف مختلف باعث قدرت بیشتر خانه سینما می شود.

توحیدی ادامه داد: خوشبختانه جو دوستانه ای در مجمع عمومی وجود داشت. طی یکسال گذشته جلسات مختلفی بین روسای صنوف برگزار می شد و همه در جریان اتفاقات و نامزدهایی که برای هیات مدیره در نظر گرفته می شد، بودند. تصور می کنم اگر این جلسات بیشتر طول می کشید و افراد به شناخت بهتری نسبت به هم می رسیدند شاید انتخابات سرنوشت دیگری پیدا می کرد. طی ۱۰ روز گذشته مباحث مختلفی در شورای اصناف مطرح می شد و همه در جریان امور قرار داشتند.

وی بیان کرد: ۲۱ نامزد برای انتخابات هیات مدیره در نظر گرفته شده بود و از این بین افرادی با روحیه بالا انتخاب شدند. امیدوارم این روحیه بالا در خدمت خانه سینما قرار گیرد چرا که همه ما باید در خدمت خانه سینما باشیم و به آن کمک کنیم.

رییس هیات مدیره سابق خانه سینما تصریح کرد: هدف اصلی این است که خانه سینما به عنوان مهمترین نهاد صنفی جمهوری اسلامی ایران که ابعاد بین المللی پیدا کرده است به قدرت و ارتقا برسد.

توحیدی در پایان گفت: مطابق اساسنامه جدید، هیات مدیره خانه سینما ۴۵ روز وقت دارد تا رییس و مدیرعامل جدید را انتخاب کند. در این ۴۵ روز نامزدها برای سمت مدیرعامل انتخاب می شوند و حتی ممکن است که محمد مهدی عسگرپور نیز یکی از کاندیداهای این سمت باشد.