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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۵۳

نامه ایوبی به عسگرپور:

تاریخِ سینمای ایران صبوری‌های شما را فراموش نخواهد کرد

تاریخِ سینمای ایران صبوری‌های شما را فراموش نخواهد کرد

رییس سازمان سینمایی طی نامه‌ای به محمدمهدی عسگرپور بابت تدبیر و صبوری در سال‌های پر حادثه، تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری انتخابات خانه سینما در عصر روز یازدهم اسفند ۹۳ و انتخاب هیات مدیره جدید این خانه توسط اصناف سینمایی، حجت‌الله ایوبی طی نامه‌ای خطاب به محمدمهدی عسگرپور مدیر عامل پیشین خانه سینما، از تدبیر و صبوری‌های وی و نیز دیگر اعضای هیات مدیره اسبق خانه سینما در سال‌های پر حادثه، تقدیر و تشکر کرد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای محمدمهدی عسگرپور؛ در تاریخ سینمای كشورمان، تلاش، تدبیر و صبوری‌های شما و اعضا محترم هیات مدیره خانه سینما در این سال‌های پرحادثه هرگز فراموش نخواهد شد. برگزاری با شكوه انتخابات خانه سینما در روز به یادماندنی یازدهم اسفند میوه درایت، بردباری و مدیریت شایسته شما است.

ضمن سپاس از شما و همكارانتان از جامعه سینمایی و صنوف مختلف به خاطر حضور كم نظیرشان در انتخابات تشكر می‌كنم. همچنین از صمیم قلب انتخاب اعضا جدید هیات مدیره را تبریک گفته و ورودشان را به عرصه خدمت به سینمای پرافتخار كشورمان گرامی می‌دارم. سازمان سینمایی با همه توان در كنارتان خواهد بود.»

کد مطلب 2510474

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