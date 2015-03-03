به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری انتخابات خانه سینما در عصر روز یازدهم اسفند ۹۳ و انتخاب هیات مدیره جدید این خانه توسط اصناف سینمایی، حجت‌الله ایوبی طی نامه‌ای خطاب به محمدمهدی عسگرپور مدیر عامل پیشین خانه سینما، از تدبیر و صبوری‌های وی و نیز دیگر اعضای هیات مدیره اسبق خانه سینما در سال‌های پر حادثه، تقدیر و تشکر کرد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای محمدمهدی عسگرپور؛ در تاریخ سینمای كشورمان، تلاش، تدبیر و صبوری‌های شما و اعضا محترم هیات مدیره خانه سینما در این سال‌های پرحادثه هرگز فراموش نخواهد شد. برگزاری با شكوه انتخابات خانه سینما در روز به یادماندنی یازدهم اسفند میوه درایت، بردباری و مدیریت شایسته شما است.

ضمن سپاس از شما و همكارانتان از جامعه سینمایی و صنوف مختلف به خاطر حضور كم نظیرشان در انتخابات تشكر می‌كنم. همچنین از صمیم قلب انتخاب اعضا جدید هیات مدیره را تبریک گفته و ورودشان را به عرصه خدمت به سینمای پرافتخار كشورمان گرامی می‌دارم. سازمان سینمایی با همه توان در كنارتان خواهد بود.»