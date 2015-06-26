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۵ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۵

فرهاد توحیدی در گفتگو با مهر:

فیلمنامه صیاد شیرازی را می‌نویسم/ همکاری با کمال تبریزی

فیلمنامه صیاد شیرازی را می‌نویسم/ همکاری با کمال تبریزی

فرهاد توحیدی از نگارش فیلمنامه سریال «شهید صیاد شیرازی» و نگارش یک فیلمنامه برای کمال تبریزی خبرداد.

فرهاد توحیدی فیلمنامه نویس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت هایی که این روزها دنبال می کند، گفت: در حال حاضر فیلمنامه ای از من با نام «عشق سال های کوچ» به کارگردانی کامران قدکچیان جلوی دوربین رفته است که امیدوارم مورد استقبال مخاطبان سینما قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه سینما، نگارش فیلمنامه ای را برای کمال تبریزی برعهده گرفته ام که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده است.

توحیدی در پایان بیان کرد: در حوزه تلویزیون نیز نگارش فیلمنامه سریالی با موضوع «شهید صیاد شیرازی» را برعهده دارم. در حال حاضر پیش بینی ما برای این سریال ۳۰ قسمت است و هم اکنون در مرحله تحقیق و نگارش هستیم. البته هنوز کارگردانی برای این سریال انتخاب نشده است.

کد مطلب 2785464

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