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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۵۶

«ملبورن» در بخش اصلی فستیوال «دوبلین» پذیرفته شد

«ملبورن» در بخش اصلی فستیوال «دوبلین» پذیرفته شد

فیلم سینمایی «ملبورن» كه هم اكنون با فروش میلیاردی روی پرده سینماهای كشور است به عنوان تنها نماینده سینمای ایران در بخش اصلی فستیوال فیلم «دوبلین» ایرلند پذیرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فستیوال كه از ١٩ مارچ (٢٨ اسفند) در شهر دوبلین برگزار می شود در روز ٢٩ مارچ (٩ فروردین) برگزیدگان خود را اعلام می كند. «ملبورن» به کارگردانی نیما جاویدی كه فیلم افتتاحیه بخش هفته منتقدان فستیوال ونیز و منتخب ٤ فستیوال الف از ٤ قاره دنیا بوده تاكنون جوایز معتبری كسب كرده است.

جایزه بهترین فیلمنامه از رقابت های سینمایی آسیاپاسفیک، بهترین فیلم از فستیوال قاهره، بهترین فیلمنامه و تقدیر ویژه بهترین فیلمبرداری از فستیوال استكهلم، بهترین فیلمنامه، كارگردانی و بهترین فیلم از نگاه داوران جوان از فستیوال گیخون،بهترین بازیگر زن از فستیوال ماردل پلاتا، فیلم برگزیده هیات داوران و همچنین بهترین فیلم از نگاه انستیتوی ملی زبان و مطالعات شرقی از فستیوال وزول فرانسه را برای سینمای ایران، از جمله جوایز بین‌المللی فیلم «ملبورن» است.  

پخش بین‌المللی این فیلم به عهده محمد اطبایی است.

کد مطلب 2510655
عطیه موذن

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