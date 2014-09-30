«ملبورن» به توکیو رفت/ «بدون مرز» در مسابقه سینمای آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «ملبورن» اولین ساخته نیما جاویدی به عنوان نماینده سینمای ایران به بخش مسابقه بیست و هفتمین جشنواره فیلم توکیو راه یافته است. این فیلم به عنوان تنها نماینده سینمای ایران در این بخش پذیرفته شده و در طول برگزاری این جشنواره سه اکران در سینماهای ژاپن خواهد داشت.

همچنین فیلم «بدون مرز» به کارگردانی امیر حسین عسگری در بخش مسابقه سینمای آسیا حضور دارد.

فیلم سینمایی «ملبورن» به نویسندگی و کارگردانی نیما جاویدی اولین فیلم سینمایی بلند وی است که مضمونی اجتماعی دارد. این فیلم قصه یک زوج جوان است که می خواهند از کشور مهاجرت کنند و مقصد آن ها کشور استرالیا و شهر ملبورن است اما قبل از سفر اسیر ماجراهایی می شوند...

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون مانی حقیقی، پیمان معادی، نگار جواهریان، روشنک گرامی، الهام کردا، ویدا جوان، پرستو مقدم حضور دارند و علی سرابی نیز به عنوان بازیگردان در این پروژه حضور داشته است.پ

این فیلم در یک ماه گذشته در جشنواره های ونیز و زوریخ و ... اکران های متعددی داشته است و حضور در جشنواره فیلم توکیو تازه ترین حضور جهانی این فیلم است.



