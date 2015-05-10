به گزارش خبرگزاری مهر، فيلم سينمايی «ملبورن» به کارگردانی نيما جاويدی به عنوان تنها نماينده سينمای ايران در بخش رقابتی فستيوال فيلم «ترانسيلوانيا» رومانی شركت می کند.

چهاردهمین دوره فستيوال فيلم «ترانسيلوانيا» ٢٩ می تا ٧ ژوئن در رومانی برگزار می شود. «ملبورن» در اين فستيوال با ١١ فيلم سينمايی ديگر از كشورهای اسپانيا، مكزيك، آمريكا، فرانسه، آلمان، آرژانتين، دانمارك، يونان و... رقابت می کند.

«ملبورن» در سال گذشته منتخب ۴ فستيوال الف از ۴ قاره دنيا بوده است و سفرهای بين المللی خود را با حضور در فستيوال فيلم «ونيز» آغاز كرد و تا به حال جوايز بين المللی متعددی مثل جايزه بهترين فيلم از فستيوال قاهره، جايزه بهترين فيلمنامه از مراسم سينمايی آسياپاسفيك، جايزه بهترين فيلمنامه و تقدير ويژه بهترين فيلمبرداری از فستيوال استكهلم، جايزه بهترين بازيگر زن از فستيوال ماردل پلاتا، جايزه بهترين فيلمنامه و بهترين كارگردانی از فستيوال گيخون و... را برای سينمای ايران كسب کند.

پخش بين الملل اين فيلم را محمد اطبايی به عهده دارد.

ملبورن درامی معمایی است درباره زوجی جوان که در آستانه سفر ناخواسته درگیر ماجرایی پیچیده می شوند. پیمان معادی، نگار جواهریان، الهام کردا، ویدا جوان، مانی حقیقی از جمله بازیگران این فیلم هستند.