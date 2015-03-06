لزوم سرعت بخشیدن به سیاست علم و فناوری در دانشگاه های علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر دزفولی در اجلاس روسای دانشگاه‌ ها و دانشکده‌های علوم پزشکی گفت: بررسی وضعیت فعلی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انطباق اهداف این حوزه با سیاست‌‌ های کلان علم و فناوری کشور را نیز به وظائف روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی باید افزود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: حوزه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور نیاز به یک پیوست جامع و کامل فرهنگی دارد و مواردی مانند حقوق متقابل بیمار و پزشک، اخلاق پزشکی و... باید در این پیوست فرهنگی به روشنی تبیین شود.

مخبر دزفولی گفت: از چند سال پیش و پس از مطالعات گسترده بنده به این نتیجه رسیدم که حوزه های بهداشت و سلامت و امنیت غذایی برای آینده کشور بسیار مهم و حیاتی است و معتقدم "طرح تحول نظام سلامت" می تواند تا حدود زیادی دغدغه‌ های این بخش را کاهش دهد. طرح عظیم و حیاتی نظام سلامت به یک سامانه رصد و پایش نیاز دارد و دراین سامانه باید یک گروه متخصص که بتواند بدون هیچ ملاحظه ای مشکلات و آسیب ها را به مدیران وزارتخانه منعکس کند، مشغول به کار باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: روند افتخارآفرین تولید علم و دستاوردهای بزرگ علوم پزشکی در سال های اخیر نباید مورد بی مهری واقع شود. در کنار توجه به جنبه های فناورانه و تکنولوژیک بخش بهداشت و درمان، وظیفه اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد در تراز نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: باید در کنار انتقال تجارب تخصصی بخش علوم پزشکی به دانشجویان، تجربیات اخلاقی و فرهنگی نخبگان پزشکی به فعالان آینده این بخش منتقل شود. البته در مسیر حرکت به سمت هدف مطلوب ما با موانع و مشکلات بزرگی روبرو خواهیم شد ولی من از شما می پرسم که مگر تاکنون ما نتوانسته ایم موانع بزرگ تری را در مسیر پیشرفت و ترقی کشور از سر راه خود برداریم؟

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور به عنوان مسئولان اجرایی این بخش باید ارتباط حوزه تحت مدیریت خود را با نقشه جامع علمی کشور به روشنی تعریف کنند.

وی افزود: این به آن معنا است که باید ذیل این تعریف و برنامه ریزی، یک پزشک که در یک خانه بهداشت، در یک روستای کوچک مشغول خدمت است، بداند که در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور چه وظیفه ای بر عهده دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: در حوزه طب سنتی و جمعیت بر طبق مطالعات کارشناسی انجام شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید دانشگاه های علوم پزشکی به صورت فعال وارد میدان شوند.