به گزارش خبرنگار مهر، طیب صفری بعد از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد که در محل دبیرخانه این کانون برگزار شد از افزایش تعداد کانونهای فرهنگی مساجد استان به ۴۷۰ کانون تا پایان سال خبرداد.
وی تصریح کرد: هماکنون هزار و ۲۱۱ مسجد در استان کرمانشاه وجود که در ۴۵۹ مسجد کانونهای فرهنگی و هنری فعال شده است و سعی داریم تا پایان امسال تعداد آن را ارتقا دهیم.
۳۸ درصد مساجد استان کانون فرهنگی دارند/ ۱۳ درصد از برنامه پنجم توسعه جلو هستیم
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه با بیان اینکه هم اکنون کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در ۳۸ درصد مساجد استان فعال هستند گفت: براساس برنامه پنجم توسعه باید کانونهای فرهنگی در۲۵ درصد از مساجد استانها فعال شوند که خوشبختانه استان کرمانشاه جزو استانهای پیشرو در این زمینه بوده و ۱۳ درصد از میزان تعیین شده نیز جلوتر است و این در حالی است که برخی از استانها حتی از میزان تعیین شده در برنامه پنجم توسعه عقب هستند.
صفری در خصوص کتابخانههای تاسیس شده در کانونهای مساجد نیز گفت: پیش از این مجوز ایجاد کتابخانه برای کانونهای مساجد نیز توسط اداره کتابخانهها صادر میشد اما چند سالی است که صدور مجوز ایجاد کتابخانه حتی در مساجد نیز به کانونهای فرهنگی و هنری مساجد واگذار شده است و تاکنون ۱۲۰ کتابخانه در مساجد استان ثبت شده است.
راهاندازی خانههای دیجیتال در کانونهای مساجد
وی راهاندازی خانههای فرهنگی دیجیتال را از دیگر ماموریتهای کانونهای فرهنگی مساجد برشمرد و گفت: تاکنون ۱۰ خانه فرهنگی دیجیتال در استان راهاندازی شده است و در این زمینه نیز جزو استانهای پیشرو هستیم.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه هدف از ایجاد این خانههای دیجیتال را ایجاد فضای فرهنگی مبتنی بر تکنولوژی با دارا بودن امکاناتی چون اینترنت، بازیهای رایانهای و همچنین قابلیتهایی چون تولید و عرضه نرمافزارهای مورد تایید و دارای مجوز ارشاد عنوان کرد و گفت: در برخی موارد نیز انیمشین هایی در این خانهها تولید و عرضه میشود.
صفری تصریح کرد: هماکنون مساجدی چون مسجد نورالحسین، مسجد ثارالله، مسجد امیرالمومنین دولت آباد، مسجد روستای گودین و... خانههای دیجیتال راهاندازی شده و درصدد افزایش تعداد آنها هستیم.
فعالیت ۲۹ کانون تخصصی در استان
وی با اشاره به راهاندازی کانونهای تخصصی مسجاد برای فعالیتهای خاص گفت: هماکنون حدود ۲۹ کانون تخصصی در سطح کانونهای مساجد استان راهاندازی شده است که اغلب در حوزههای قرآن، نماز، آموزش، پژوهش، ورزش، هنرهای نمایشی، سلامت و ایثار و شهادت فعالیت میکنند.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه همچنین از راهاندزای کانونهای فرهنگی مصلا با هدف آموزش و ترویج جوانان به نماز جمعه در کنار مصلاهای نماز جمعه شهرهای استان خبرداد و گفت: هماکنون در کنار ۱۴ مصلای نماز جمعه استان ۱۴ کانون مصلا راه اندازی شده است.
ایجاد کانونهای دانشگاهی و خانههای نور
صفری، از پیگیری دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد برای ایجاد کانونهای دانشگاهی خبرداد و گفت: طبق دستورالعملی از مرکز، چنانچه دانشگاهی دارای مسجد باشد در آن مسجد کانون فرهنگی و هنری راهاندازی میکنیم که هماکنون در دو دانشگاه استان کانون فرهنگی و هنری راهاندازی شده است.
وی با اشاره به ایجاد خانه های نور توسط کانونهای مساجد به عنوان دیگر ماموریتهایش گفت: هماکنون در ۲۹ مسجد نیز خانههای نور راهاندازی شده است که نسبت به سال گذشته پنج خانه نور اضافه شده است. ماموریت خانههای نور، آموزش قرآن، تلاوت قرآن و در مجموع موضوعات قرآنی است.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه اجرای طرح تلاوت نور را دیگر ماموریت کانونهای مساجد برشمرد و تصریح کرد: هماکنون در ۶۸۰ مرکز شامل مسجد، حسینه و نمازخانههای استان به همت کانون مساجد طرح تلاوت نور در حال اجراست و هر روز یک صفحه از قرآن تلاوت میشود. برای اجرای این طرح کتب قرآن نیز به اندازه کافی در اختیار آنها قرار میگیرد.
۱۷۶ هسته پژوهشی در کانونهای مساجد استان شکل گرفته است
صفری راهاندازی هستههای پژوهشی زیر نظر کانونهای تخصصی پژوهش را از دیگر اقدامات کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان برشمرد و گفت: تاکنون ۱۷۶ هسته پژوهشی شکل گرفته که طی آن پژوهشهایی صورت میگیرد که اغلب از نوع دینی است و این پژوهشهای برای ارزیابی به تهران ارسال شده و موارد برتر تجلیل می شوند.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه به برگزاری جشنوراههای مختلف توسط کانون مساجد اشاره کرد و گفت: این نشان از این دارد که وزارت فرهنگ و ارشاد تنها به مقوله هنر نپرداخته و در مباحث قرآنی نیز برنامههایی را چون مسابقات قرآنی مدها متان و شیوه آموزش دینی در دستور دارد.
ضرورت ایجاد کانونهای فرهنگی در مساجد
صفری با بیان اینکه هماکنون برخی از مساجد استان فاقد کانونهای فرهنگی و هنری هستند گفت: باید نگاه مسجد سازان و هیئت امنای مساجد تغییر کند و طی ساخت مسجد بخشی از فضای مسجد را برای ایجاد کانون فرهنگی اختصاص دهند.
وی به اجرای برنامههای مناسبتی چون عزاداریها و میلادها و جشنهای مذهبی در کانونهای مساجد استان اشاره کرد و همچنین از اجرای طرح اوقات فراغت توسط کانونهای مساجد خبرداد و گفت: طی این طرح اردوهای فرهنگی، تفریحی وز یارتی نیز صورت میگیرد.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه از برنامهریزی این کانون برای ایجاد پایگاههای اوقات فراغت پیش از تعطیلی دانشآموزان اشاره کرد و افزود: امسال طرح اوقات فراغت در ۴۲۰ کانون مساجد شهری وروستایی اجرا شد.
۶۰ درصد از کانونهای مساجد در روستاهاست/ عضویت ۷۳ هزار نفر
صفری گفت: با پیشرفت و توسعه کانون های مساجد که از اولیتهای مسات هماکنون ۴۰ درصد از کانونهای مساجد در شهرها و ۶۰ درصد در روستاها فعالیت دارند که بر این اساس ۲۷۴ کانون در روستاها و ۱۸۵ کانون در شهرها قرار دارند.
وی اقدام دیگر این نهاد را اجرای طرح نهضت سواد آموزی طی تفاهمنامهای با آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: هماکنون در کلیه استان آموزشهای نهضت در حال انجام است که اعتباراتی نیز از سوی آموزش و پرورش به این امر اختصاص داده شده است.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه از اجرای طرحهای دیگری نیز چون طرح کارآفرینی و همچنین آموزشهای فرهنگی و هنری در کانونهای مساجد استان خبرداد و گفت: به جز هزینههای مرکزی پرداختی و کتابخانههای ایجادی امسال ۶۰۰ میلیون تومان به کانونهای مساجد در استان پرداخت شده است.
وی از عضویت ۷۳ هزار نفر در کانونهای مساجد استان خبرداد و گفت: این میزان نسبت به سال قبل که ۵۰ هزار نفر بوده ۲۳ هزار نفر افزایش داشته است.
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