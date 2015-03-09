به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، ۴۷ سناتور جمهوری خواه آمریکا با انتشار نامه ای سرگشاده به مسئولان ایران هشدار دادند عمر توافق هسته ای احتمالی تنها تا پایان دوره ریاست جمهوری «باراک اوباما» در آمریکا خواهد بود.

این نامه با هدف فشار بر ایران برای منصرف کردن از توافق هسته ای و همچنین فشار بر باراک اوباما برای دادن اختیار بیشتر به کنگره در خصوص توافق هسته ای با ایران توسط «تام کاتن» تهیه شده و به امضاء «مارکو روبیو» رهبر جمهوری خواهان سنا رسیده است.

در این نامه خطاب به مقامات ایرانی آمده است: آنگونه که ما مذاکرات شما با دولت آمریکا را دنبال می کنیم متوجه شده ایم که شما درک درستی درباره سیستم قانون اساسی ما ندارید. هر چیزی که به تصویب کنگره برسد صرفا یک توافق اجرایی است و رئیس جمهور بعدی می تواند تنها با یک حرکت قلم آن را لغو کند و یا کنگره آن را اصلاح کند.

تام کاتن تصریح کرده است: رهبران ایران قبل از امضاء هرگونه توافقی باید بدانند که هر توافق یکجانبه اجرایی که آنها می پذیرند توافقی است که با مسئولیت خود آنها امضا می شود و مخاطرات خودش را دارد.

در خصوص توافق هسته ای با ایران شکاف زیادی بین کاخ سفید و کنگره که در کنترل رقبای حزبی باراک اوباما یعنی جمهوری خواهان قرار دارد وجود دارد.