نخستین یادواره شهدای گرمه برگزار می شود

محمدعلی گرمه ای مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رگزاري اولين يادواره شهداي شهرستان گرمه، اظهار کرد: نخستین يادواره ۱۵۵ شهيد شهرستان گرمه به مناسبت روز بزرگداشت شهدا بيست و يكم اسفندماه، پنج شنبه هفته جاری با حضور خانواده شهدا و مردم شهيد پرور برگزار می شود.

وی اضافه کرد: سخنران محوري اين مراسم سردار عبدالصاحب عبودزاده، جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس است.

گرمه اي مقدم اظهار داشت: شهرستان گرمه ۱۴ آزاده، ۳۵۰ جانباز، دو شهيد گمنام، پنج سردار شهيد و چهار شهيد طلبه تقديم انقلاب اسلامي كرده است.

بخشدار گرمه تصريح كرد: برگزاري يادواره هاي شهدا در اشاعه فرهنگ ايثار و شهادت در بين مردم و جوانان موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر، استان خراسان شمالی در شمال شرق کشور دارای دو هزار و ۷۷۲ شهید، هفت هزار و ۴۳ جانباز، ۴۰۰ آزاده و ۳۳ هزار رزمنده است که در سال های دفاع مقدس و پس از آن برای حراست از کشور و نظام جان فشانی کردند.