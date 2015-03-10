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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۰۰

پنج شنبه هفته جاری/

نخستین یادواره شهدای گرمه برگزار می شود

نخستین یادواره شهدای گرمه برگزار می شود

گرمه- بخشدار گرمه گفت: نخستین یادواره ۱۵۵ شهید شهرستان گرمه همزمان با روز ملی بزرگداشت مقام شهدا در مرکز این شهرستان برگزار می شود.

محمدعلی گرمه ای مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رگزاري اولين يادواره شهداي شهرستان گرمه، اظهار کرد: نخستین يادواره ۱۵۵ شهيد شهرستان گرمه به مناسبت روز بزرگداشت شهدا بيست و يكم اسفندماه، پنج شنبه هفته جاری با حضور خانواده شهدا و مردم شهيد پرور برگزار می شود.

وی اضافه کرد: سخنران محوري اين مراسم سردار عبدالصاحب عبودزاده، جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس است.

گرمه اي مقدم اظهار داشت: شهرستان گرمه ۱۴ آزاده، ۳۵۰ جانباز، دو شهيد گمنام، پنج سردار شهيد و چهار شهيد طلبه تقديم انقلاب اسلامي كرده است.

بخشدار گرمه تصريح كرد: برگزاري يادواره هاي شهدا در اشاعه فرهنگ ايثار و شهادت در بين مردم و جوانان موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر، استان خراسان شمالی در شمال شرق کشور دارای دو هزار و ۷۷۲ شهید، هفت هزار و ۴۳ جانباز، ۴۰۰ آزاده و ۳۳ هزار رزمنده است که در سال های دفاع مقدس و پس از آن برای حراست از کشور و نظام جان فشانی کردند.

 

کد مطلب 2515709

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