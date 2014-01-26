به گزارش خبرگزاري مهر، سرهنگ محمدرضا شجاع با اشاره به برگزاري نخستین یادواره سرداران و 835 شهید بجنورد، اظهار کرد: این آیین در روز هفدهم بهمن در مصلای حضرت امام خمینی(ره) بجنورد برگزار مي‌شود.

وی نشر فرهنگ ایثار، شهادت، شهامت و مقاومت را از اهداف اصلی برگزاری این یادواره برشمرد و گفت: شهدا سرمایه‌های ملت ایرانند و ما وظیفه داریم با تاسی از سیره و منش شهدای گرانقدر نسل های آینده انقلاب را در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن بیمه کنیم.

اين مسئول افزود: ما برای رسیدن به آرمان‌ها و حفظ ارزش‌ها، ایجاد تمدن نوین اسلامی و سبک زندگی اسلامی راهی جز طی راه شهدا نداریم و شهیدان الگوهای ماندگار اخلاقی و رفتاری جامعه ما هستند.

سرهنگ شجاع گفت: تلاش شده آثار، مستندات، خاطرات و تصاویر شهدا جمع آوری و برای بهره‌برداری نسل‌های آینده و نیز گنجاندن در مجموعه‌های هنری، ساخت فیلم، سریال و نمایشنامه در قالب سی دی و کتاب در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.

وی افزود: تمام دستگاه ها و ادارات شهرستان بجنورد از جمله امام جمعه، مجموعه فرمانداری، صدا و سیما، جامعه ایثارگری و نیروهای مسلح شهرستان در برگزاری این یادواره تلاش های فراوانی را صورت داده‌اند.