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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۳:۴۲

خسروجردی خبر داد:

ترافیک نیمه سنگین در راه های استان سمنان/ وقوع ۹حادثه رانندگی

ترافیک نیمه سنگین در راه های استان سمنان/ وقوع ۹حادثه رانندگی

سمنان - رئیس پلیس راه استان سمنان از ترافیک نیمه سنگین در محورهای اصلی استان خبر داد و گفت: در حال حاضر راه های اصلی استان با ترافیک نیمه سنگین روبرو هستند اما تردد در سایر جاده ها روان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن خسروجردی با بیان این مطلب که ۹ سانحه رانندگی طی ۲۴ ساعت گذشته در راه های مواصلاتی استان سمنان رخ داده است، اظهار داشت: خوشبختانه این سوانح خسارت جانی نداشته اما منجر به زخمی شدن ۱۷تن از هموطنانمان شده است.

وی افزود: چهار فقره از تصادفات روز پیش، بر اثر واژگونی خودروهای نقلیه و به دلیل عدم توجه رانندگان به روبرو و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه رخ داده است.

جاده های خراسان شمالی

ضرورت استراحت ۱۵دقیقه ای بعد از هر ۹۰دقیقه رانندگی

این مقام مسئول همچنین خطاب به رانندگان، تصریح کرد: عمده دلیل واژگونی در وسایل نقلیه خستگی و خواب آلودگی عنوان می شود لیکن از رانندگان عزیز خواستاریم به ازای هر ۹۰دقیقه رانندگی، ۱۵دقیقه استراحت داشته باشند.

خسروجردی خاطرنشان کرد: توجه به مقابل و توانایی در کنترل وسیله نقلیه در کنار بستن کمربند ایمنی و رعایت نکات ایمنی می تواند سفری امن را برای مسافران نوروزی به دنبال داشته باشد.

وی افزود: مسافران نوروزی می بایست برای تردد در مسیرهای برف گیر و کوهستانی استان، نکات ایمنی چون، همراه داستن سوخت کافی، وسایل گرمازا، زنجیر چرخ و توجه به علایم رانندگی را در دستور کار قرار دهند.

جاده - بارندگی - ابری

آسمان استان سمنان همچنان ابری است

مدیر کل هواشناسی استان سمنان هم از ادامه حضور ابرها در استان خبر داد و گفت: هم اکنون دمای هوا در سمنان ۱۷درجه بالای صفر و آسمان استان در ساعات آینده ابری است.

غلامرضا حسنی غربا با اشاره به شرایط آب و هوا در جاده های استان سمنان، تصریح کرد: آسمان استان نیمه ابری همراه با بارش های مقطعی است.

وی در خاتمه با بیان اینکه هم اکنون دمای شاهرود۱۱درجه، میامی ۱۲درجه، دامغان ۱۲درجه، گرمسار۱۸درجه و مهدیشهر۸درجه بالای صفر است، تاکید کرد: هم اکنون دید افقی در سطح استان ۱۰متر گزارش شده است.

کد مطلب 2523392

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