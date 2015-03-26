ترافیک نیمه سنگین در راه های استان سمنان/ وقوع ۹حادثه رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن خسروجردی با بیان این مطلب که ۹ سانحه رانندگی طی ۲۴ ساعت گذشته در راه های مواصلاتی استان سمنان رخ داده است، اظهار داشت: خوشبختانه این سوانح خسارت جانی نداشته اما منجر به زخمی شدن ۱۷تن از هموطنانمان شده است.

وی افزود: چهار فقره از تصادفات روز پیش، بر اثر واژگونی خودروهای نقلیه و به دلیل عدم توجه رانندگان به روبرو و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه رخ داده است.

ضرورت استراحت ۱۵دقیقه ای بعد از هر ۹۰دقیقه رانندگی

این مقام مسئول همچنین خطاب به رانندگان، تصریح کرد: عمده دلیل واژگونی در وسایل نقلیه خستگی و خواب آلودگی عنوان می شود لیکن از رانندگان عزیز خواستاریم به ازای هر ۹۰دقیقه رانندگی، ۱۵دقیقه استراحت داشته باشند.

خسروجردی خاطرنشان کرد: توجه به مقابل و توانایی در کنترل وسیله نقلیه در کنار بستن کمربند ایمنی و رعایت نکات ایمنی می تواند سفری امن را برای مسافران نوروزی به دنبال داشته باشد.

وی افزود: مسافران نوروزی می بایست برای تردد در مسیرهای برف گیر و کوهستانی استان، نکات ایمنی چون، همراه داستن سوخت کافی، وسایل گرمازا، زنجیر چرخ و توجه به علایم رانندگی را در دستور کار قرار دهند.

آسمان استان سمنان همچنان ابری است

مدیر کل هواشناسی استان سمنان هم از ادامه حضور ابرها در استان خبر داد و گفت: هم اکنون دمای هوا در سمنان ۱۷درجه بالای صفر و آسمان استان در ساعات آینده ابری است.

غلامرضا حسنی غربا با اشاره به شرایط آب و هوا در جاده های استان سمنان، تصریح کرد: آسمان استان نیمه ابری همراه با بارش های مقطعی است.

وی در خاتمه با بیان اینکه هم اکنون دمای شاهرود۱۱درجه، میامی ۱۲درجه، دامغان ۱۲درجه، گرمسار۱۸درجه و مهدیشهر۸درجه بالای صفر است، تاکید کرد: هم اکنون دید افقی در سطح استان ۱۰متر گزارش شده است.