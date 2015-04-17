۱۰ طرح آموزشی و ورزشی تاپایان شهریور ماه ۹۴ به بهره برداری می رسد

ابوالقاسم بابایی در حاشیه بازدید از پروژه های در دست اجرای این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۱۳ پروژه در دست اجرا در شهرستان اسفراین و شهر صفی آباد وجود دارد که با تلاش همکاران و پیمانکاران ۱۰ طرح آموزشی و ورزشی تا پایان شهریورماه امسال به بهره برداری می رسد. وی اظهار داشت: این پروژه ها شامل دو دبیرستان ۹ کلاسه، هنرستان هشت کلاسه، خوابگاه شهید بهشتی و خوابگاه دخترانه شهر صفی آباد، دو سالن ورزشی در شهر اسفراین و شهر صفی آباد، مدارس سه کلاسه روستای نوده بام و روستای برج و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر صفی آباد است.

بابایی در ادامه بیان داشت: یکی از طرحهای شاخص این شهرستان که در حال اجرا استخر دانش آموزی است که ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: در سال گذشته برای اجرای این طرح ۹۰۰ میلیون اعتبار مصوب شده بود که تاکنون ۳۶۰ میلیون تومان آن تخصیص یافته و در صورت عدم تخصیص مابقی اعتبارات، اتمام این پروژه نیازمند یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار خواهد بود.

بابایی همچنین از احداث یک باب مدرسه شش کلاسه توسط بنیاد برکت در این شهرستان خبر داد و افزود: از محل اعتبارات بنیاد برکت یک باب مدرسه شش کلاسه با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان به شهرستان اسفراین اختصاص یافته که پس ابلاغ اعتبارات عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ۱۲۷ هزار نفری اسفراین در ۶۰ کیلومتری جنوب بجنورد مرکز خراسان شمالی واقع است.