اروپا در آستانه تظاهرات ضد آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نهمین دور از مذاکرات درباره پیمان ترانس آتلانتیک قرار است در روزهای ۲۰ تا ۲۴ ماه جاری میلادی در شهر نیویورک برگزار شود. این قرارداد که یک نوع پیمان تجارت آزاد میان آمریکا و اتحادیه اروپا است تقریبا نیمی از جهان را پوشش می دهد و آنها را ملزم به تبعیت از قوانین تجاری یکسان می کند.

اما، مخالفان بر این باور هستند که با دسترسی هرچه بیشتر شرکت های آمریکایی به بازارهای اقتصادی اروپا سلامت عمومی جامعه به واسطه نقض قوانین زیست محیطی به مخاطره خواهد افتاد.

به همین دلیل، در آستانه دور جدید مذاکرات، تظاهرات گسترده ای در شهرهای بزرگ اروپا نظیر لندن، برلین، مادرید و فرانکفورت برگزار خواهد شد.

گفته می شود که ائتلافی متشکل از ۳۷۵ سازمان فعال در عرصه حقوق مدنی و اجتماعی با صدور بیانیه ای مشترک از اعضای پارلمان اروپا خواسته اند از پذیرش این قرارداد تجاری خودداری کنند.

انتظار می رود متن اولیه پیمان تجاری ترانس آتلانتیک تا ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ آماده شود.