قرارداد تجارت آزاد بین آمریکا و اروپا امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، هفتمین دور مذاکرات اتحادیه اروپا و آمریکا در حالی برگزار شد که به نظر می رسد شیوه اعمال مقررات مالی در تجارت آزاد بین دو منطقه همچنان جای بحث و گفتگو دارد.

در حالیکه "ژوئائو وال د آلمدیا" نماینده اتحادیه اروپا در آمریکا، ترجیح می دهد نقاط قوت این پیمان را بیش از پیش مطرح کنند، خاطر نشان می کند: در صورتی که به توافق برسیم می توانیم استاندارهای بهتری برای حفاظت از محیط زیست و بهداشت و حمایت از مصرف کنندگان در جهان تعریف کرده و می توانیم در موقعیت برتری از ارزش هایمان دفاع کنیم. تحولات ماه های اخیر توجه ما را به چالش های پیش روی برای حفاظت از مردم و ارزش های مشترک اروپا - آمریکا معطوف کرد.

مخالفان و منتقدان بر این باورند که پیامد چنین پیمانی تنها به سود شرکت های عظیم چند ملیتی و در راستای مقررات زدایی هر چه بیشتر در نظام مالی جهانی خواهد بود.

بیش از یک سال از آغاز مذاکرات میان این دو قاره می گذرد ولی آینده آن همچنان در هاله ای از ابهام است، به ویژه که گفته می شود انتخابات پارلمانی ماه نوامبر در آمریکا بر روند مذاکرات بی تاثیر نخواهد بود و مخالفان اروپایی آن نیز بدشان نمی آید که این پروژه مختل شود.