شهدای ورزشکار دوران دفاع مقدس نقش جدی در مقابله با دشمن داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی در یادواره استانی ۳۹ شهید ورزشکار استان که ظهر امروز یکشنبه در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، گفت: در چنین مراسم هایی یاد و خاطره افرادی را گرامی می داریم که از تمامی زرق وبرق های دنیایی و افتخاراتی که می توانستند در زندگی مادی به دست آورند، گذشتند و آگاهانه مدال افتخار را بر گردن انداختند.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران مردمی ترین انقلاب دنیا است، عنوان کرد: در پیروزی انقلاب اسلامی ایران تمامی اقشار جامعه اعم از کشاورز، کارگر، ورزشکار، بازاری، معلم، پزشک و غیره سهیم بودند و این ویژگی بارز انقلاب اسلامی کشورما است.

وی اظهارداشت: در انقلاب هایی هم چون کبیر فرانسه توسط روشنفکران و تحصیل کرده های فرانسوی ایجاد و شکل گرفت.

استاندار کردستان بیان کرد: بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در حفظ و نگهداری نظام در برابر جریانات ضد انقلاب و حمله رژیم بعثی مردم همچنان در میدان حضور داشتند.

زاهدی ادامه داد: امروز هم شاهد دفاع همه جانبه اقشار مختلف مردم در مقابل تهاجمات سیاسی و فرهنگی دشمنان علیه کشورمان هستیم.

وی عنوان کرد: ورزشکاران یکی از اقشاری بودند که در دوران دفاع مقدس نقش جدی در مقابله با تهاجمات رژیم بعثی عراق داشتند.

وی با اشاره به اینکه ورزشکار سلامت جسمی برایش بسیار حائز اهمیت است، بیان کرد: گذشتن از سلامت جسمی برای یک ورزشکار نسبت به سایر اقشار دیگر مسئله مهمتر و مورد توجهی است، و حضور این افراد در جبهه های جنگ از این لحاظ بسیار ارزشمند است.