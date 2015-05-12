کتابخوانی با نویسندگان جهان در رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بناساز مدیر گروه دانش و هنر درباره تولید مجموعه «فانوس خیال» بیان کرد: سعی داریم با بهره گیری از ویژگی های نمایش رادیویی به خصوص عنصر روایت، تخیل و فضاسازی نمایشی با نویسندگان داستان های بزرگ جهان همسفر شویم و مخاطب را نیز با خود همراه سازیم تا در این سفر از آغاز تا پایان کتابی را با ساختار و فرمی متفاوت مرور کرده باشیم.

وی ادامه داد: از اهداف اولیه این برنامه می توان به ارتقای فرهنگ کتابخوانی اشاره کرد و با بهره مندی از هنر راوی و فضاسازی خلاقه تهیه کننده آن به درک بهتری از اندیشه نویسندگان مطرح جهان رسید.

بناساز در پایان گفت: قرار است این برنامه از دوم خرداد ماه امسال، هر شب ساعت ۲۱ از رادیو نمایش پخش شود.

فرشاد آذرنیا تهیه کننده و ایوب آقاخانی نویسنده، پژوهشگر و راوی داستان این برنامه رادیویی هستند.