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۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۲۹

شیروانی:

حمایت و تولید آثار فاخر هنر از اهداف حوزه هنری است

حمایت و تولید آثار فاخر هنر از اهداف حوزه هنری است

شهرکرد - رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از اهداف اصلی حوزه هنری حمایت و تولید آثار فاخر هنری هنرمندان استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، حجت الله شیروانی افزود:حوزه هنری تلاش کرده است در عرصه فرهنگ و هنر استعدادهای درخشان هنری و جوان را شناسایی کند و آثار هنرمندان پیشکسوت و حرفه ای استان را در سطح کشور و استان معرفی کند.

شیروانی اظهار داشت: تولید دو کتاب نقاشی و خوشنویسی در استان با هدف معرفی هنرمندان استان و همچنین ماندگار شدن آثار هنری این هنرمندان در جامعه صورت گرفته است. ‌

به گفته وی این آثار از طریق ارائه فراخوان چاپ اثر در حوزه هنری جمع آوری شده و بعد از داوری آثار بهترین آثار برای چاپ در کتاب معرفی شده اند.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری ضمن دعوت از هنرمندان برای شرکت در جشنواره آثار و تولیدات حوزه هنری، افزود: جشنواره با عنوان جشنواه تولیدات آثار هنری استانها در سراسر کشور به صورت دو سالانه  توسط حوزه هنری کشور برگزار می شود و هنرمندان استان چهارمحال و بختیاری در چند دوره قبلی این جشنواره خوش درخشیده و رتبه های ممتاز و برتر کشور را کسب کرده اند.

رئیس حوزه هنری اظهار داشت: این دو اثر در جشنواره تولیدات حوزه هنری شرکت خواهد کرد و امیدواریم شاهد آن باشیم که در این جشنواره بزرگ هنری رتبه برتر را کسب کنیم.

شیروانی گفت: امیدواریم در سال ۹۴ شاهد چاپ آثار در رشته های دیگر هنرهای تجسمی چون گرافیک، حجم، نگارگری، عکاسی و ... باشیم تا بتوانیم آثار دیگر هنرمندان استان را نیز معرفی کنیم.

کد مطلب 2761254

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