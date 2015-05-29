عراقچی و روانچی عازم ژنو شدند/مذاکرات کارشناسی در وین ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز وین را به مقصد ژنو ترک کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز امروز در طی سفر دوره ای خود به عمان، کویت و یونان در ژنو سوئیس خواهد بود و قرار است با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کند.

بر اساس این گزارش، تیم کارشناسی فنی و حقوقی در وین مذاکرات دو جانبه و چند جانبه را ادامه خواهد داد.

پنجمین دور مذاکرت برای نگارش متن توافق نهایی را از روز پنجشنبه آغاز کردند. ضرب‌الاجل تعیین شده برای پایان مذاکرات ۱۰ تیر ماه خواهد بود.

سیدعباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده کشورمان در اظهارات خود بیان کرده است که طرفین به دنبال دستیابی به توافق تا ۱۰ تیر ماه هستند، اما این تاریخ، تاریخ مقدسی نخواهد بود.