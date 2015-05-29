  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۸ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۴۷

عراقچی و روانچی عازم ژنو شدند/مذاکرات کارشناسی در وین ادامه دارد

عراقچی و روانچی عازم ژنو شدند/مذاکرات کارشناسی در وین ادامه دارد

معاونان وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز وین را به مقصد ژنو و برای پیوستن به وزیر امور خارجه کشورمان ترک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز وین را به مقصد ژنو ترک کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز امروز در طی سفر دوره ای خود به عمان، کویت و یونان در ژنو سوئیس خواهد بود و قرار است با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کند.

بر اساس این گزارش، تیم کارشناسی فنی و حقوقی در وین مذاکرات دو جانبه و چند جانبه را ادامه خواهد داد.

پنجمین دور مذاکرت برای نگارش متن توافق نهایی را از روز پنجشنبه آغاز کردند. ضرب‌الاجل تعیین شده برای پایان مذاکرات ۱۰ تیر ماه خواهد بود.

سیدعباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده کشورمان در اظهارات خود بیان کرده است که طرفین به دنبال دستیابی به توافق تا ۱۰ تیر ماه هستند، اما این تاریخ، تاریخ مقدسی نخواهد بود.

کد مطلب 2763081

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها