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۱۰ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۵۵

داستان زندگی مادر امام زمان (عج) رادیویی شد

داستان زندگی مادر امام زمان (عج) رادیویی شد

داستان زندگی نرجس خاتون مادر حضرت مهدی (عج) در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید و در قالب یک سریال نمایشی رادیویی با نام «ملیکا» روی آنتن رادیو نمایش می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک صفی خانی ناظر کیفی نمایش رادیویی «ملیکا» ضمن اعلام این خبر گفت: این نمایش توسط محمد محمودی و بر اساس روایاتی که در کتب معتبر شیعی از جمله کتب اربعه و بحار الانوار علامه مجلسی آمده، نوشته شده و به زندگی نرجس خاتون مادر بزرگوار حضرت مهدی (عج) می پردازد.

در این نمایش رادیویی بازیگرانی چون مهدی نمینی مقدم، ماندانا محسنی، بهرام ابراهیمی، رامین پورایمان، کامیار محبی، بهناز بستان دوست و احمد ایرانیخواه به ایفای نقش پرداخته اند.

«ملیکا» به کارگردانی جواد پیشگر و به تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده و مخاطبان می توانند از امروز دهم خرداد ماه تا پایان هفته هر روز ساعت ۱۸ مخاطب این نمایش باشند.

در این اثر پیروز صدرایی به عنوان صدابردار و نازنین حسن پور به عنوان افکتور حضور دارند و علاقمندان می توانند آن را روی موج اف ام ردیف ۱۰۷.۵ بشنوند. 

کد مطلب 2764937
عطیه موذن

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