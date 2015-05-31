داستان زندگی مادر امام زمان (عج) رادیویی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک صفی خانی ناظر کیفی نمایش رادیویی «ملیکا» ضمن اعلام این خبر گفت: این نمایش توسط محمد محمودی و بر اساس روایاتی که در کتب معتبر شیعی از جمله کتب اربعه و بحار الانوار علامه مجلسی آمده، نوشته شده و به زندگی نرجس خاتون مادر بزرگوار حضرت مهدی (عج) می پردازد.

در این نمایش رادیویی بازیگرانی چون مهدی نمینی مقدم، ماندانا محسنی، بهرام ابراهیمی، رامین پورایمان، کامیار محبی، بهناز بستان دوست و احمد ایرانیخواه به ایفای نقش پرداخته اند.

«ملیکا» به کارگردانی جواد پیشگر و به تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده و مخاطبان می توانند از امروز دهم خرداد ماه تا پایان هفته هر روز ساعت ۱۸ مخاطب این نمایش باشند.

در این اثر پیروز صدرایی به عنوان صدابردار و نازنین حسن پور به عنوان افکتور حضور دارند و علاقمندان می توانند آن را روی موج اف ام ردیف ۱۰۷.۵ بشنوند.