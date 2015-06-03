به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی در مراسم نیمه شعبان که در مسجد مقدس جمکران با حضور جمع کثیری از زائران و نمازگزاران برگزار شد، در سخنانی با تبریک فرا رسیدن میلاد با برکت امام زمان(عج) اظهار داشت: نیمه شعبان دالان و مسیر ورودی به شبهای قدر است و خداوند در این شب آخرین منجی که برای عالم بشریت ذخیره کرده بود را به انسان هدیه داد.
وی افزود: امام زمان(عج) حق هدایت دارند و هر برگی که از درخت میریزد و هر بذری که از زمین میروید به اذن امام زمان(عج) است چرا که در شب قدر همه مقدرات عالم هستی به امضای حضرت مهدی (عج) میرسد.
نمیتوانیم حق امام زمان(عج) را ادا کنیم
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه ما نمیتوانیم حق امام زمان(عج) را ادا کنیم، بیان داشت: امام زمان(عج) حق هدایت، تعلیم و حق پدری بر گردن تمام شیعیان دارند و ایشان واسطه فیض الهی هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه برخی از مفسران معتقند سوره والعصر برای امام زمان(عج) است، افزود: حضرت حجت عصاره همه خوبیهای عالم هستند و خداوند نیز در این سوره به عصاره همه انبیاء و اولیا قسم یاد کرده و از طرفی همه میراث انبیاء الهی در نزد امام زمان(عج) است.
حجت الاسلام صدیقی با بیان اینکه سوره یوسف سوره اهل بیت(ع) و سوره مهدی فاطمه(س) است، افزود: زندانی که حضرت یوسف تحمل کرد مقدمهای بود که عزیز مصر شود تا ملتی را از جهالت و ناعدالتی نجاد دهد.
وی بیان داشت: برادران حضرت یوسف نسبت به آن حضرت حسادت کردند و تصمیم گرفتند ایشان را از پدر جدا کنند که این فراغ ۴۰ سال به طول انجامید که این امر تطبیق میکند به فراغ شیعیان از امام زمان(عج).
استاد حوزه علمیه اضافه کرد: ۴۰ سال دوری امت از حضرت یوسف آنها را به مشکلات اقتصادی دچار کرد اما بالاخره حضرت یوسف بعد از تحمل سختیهای زندان و فراغ پدر به مسند حکومت رسید و حضرت توانست مشکلات مردم را مرتفع کند.
کسی که امام زمان(عج) دارد نیازی به آمریکا ندارد
حجت الاسلام صدیقی، با بیان اینکه کسی که امام زمان(عج) دارد نیازی به آمریکا ندارد، بیان داشت: متأسفانه امروز مشکلات ما داخلی است و امام راحل نیز میفرمودند اگر در داخل مقاوم باشد در خارج دشمنان غلطی نخواهند کرد.
وی تأکید کرد: مسئولان از آمریکا نباید واهمه داشته باشند و ملت ایران همانند سالهای دفاع مقدس آماده دفاع و پشتیبانی از رهبر معظم انقلاب و آرمانهای امام راحل و خون شهیدان هستند و در این زمینه ترسی به دل راه ندارند و مسئولان باید تلاش کنند تا در مذاکرات قافیه را نبازند.
وی با بیان اینکه اگر ملتی بخواهد به داد دیگران برسد باید سختیها را تحمل کند، بیان داشت: امروز نیز امام زمان(عج) همانند حضرت یوسف در چاه غیبت به سر میبرند و اگر امروز ایشان حضور داشتند نمیگذاشتند شیعیان در یمن و عراق و بحرین در زیر ظلم و ستم باشند.
امام راحل آمریکا را تحقیر میکردند
حجت الاسلام صدیقی افزود: امام راحل آمریکا را تحقیر میکردند و امروز نیز نباید سرمان را در برابر استکبار خم کنیم چرا که این امر با سیره امام راحل تناقض دارد.
وی تصریح کرد: ما میتوانیم رهاورد شهیدان را در مذاکرات حفظ کنیم و ملت ایران بعد از ۳۵ سال عقب نشینی نخواهند کرد و بار دیگر عزت و اقتدار خود را به رخ جهانیان میکشاند.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: امروز آمریکا دروغ میگوید و میخواهد با این مذاکره ایران را زمینگیر کند و وعده لغو تحریمها هم موقتی خواهد بود و در آینده به بهانههای دیگر به تحریم ملت ایران ادامه خواهد داد و از این طریق میخواهند به ملتهای دنیا این پیام را بدهد که ایرانیان تسلیم و مجبور به مذاکره شدند.
آمریکا به هم پیمانان خود هم خیانت میکند
وی در ادامه گفت: آمریکا به هم پیمانان خود هم خیانت میکند و نمیشود به آنها اعتماد کرد و در این زمینه مسئولان و آحاد ملت باید هوشیار باشند و امام زمان(عج) انتظار دارد امت اسلام بدنبال عزت خود باشند.
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