AKP به قانون اساسی پایبند باشد/ تاکید بر لزوم تشکیل دولت ائتلافی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی TRT، «دولت باهچه لی» رهبر حزب حرکت ملی ترکیه در سخنرانی خود پس از برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه از نتایج اولیه شمارش آرای انتخاباتی استقبال کرد. وی با بیان این که هیچیک از احزاب نتوانست به تنهایی صاحب اکثریت کرسی های پارلمان شود، بر لزوم پایبندی مقامات حزب حاکم به قانون اساسی کشور تاکید کرد.

باهچه لی گفت: از کسانی که به حزب ما رای داده و به انحاء مختلف از ما حمایت کرده اند قدردانی می کنم. به گفته وی نتایج انتخابات برای ترکیه مهم و تاریخی بود و هر گونه اقدام سیاسی پس از انتخابات باید بر اساس قانون اساسی باشد.

رهبر حزب حرکت ملی ترکیه افزود: حزب پیروز اگر اکثریت را به دست نیاورده باشد برای حفظ اقتدار کشور باید دولت ائتلافی تشکیل دهد. طبق قانون رهبر حزب پیروز باید با دومین حزب راه یافته به پارلمان ائتلاف تشکیل دهد. وی تاکید کرد اگر رهبران حزب حاکم به دنبال حفظ اقتدار کشور هستند باید گزینه های موجود را در نظر بگیرند.

باهچه لی با اشاره به گزینه های احتمالی موجود برای تشکیل دولت ائتلافی یادآور شد: برای مقابله با از دست رفتن اقتدار کشور و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی باید ائتلاف تشکیل شود. نخستین ائتلاف می تواند بین حزب حاکم و حزب جمهوری دمکراتیک خلق ها انجام گیرد، بین دو حزب می توان نقاط مشترک فراوانی یافت، در موقعیت کنونی کشور به همکاری احزاب نیاز دارد.

وی بیان داشت: مدل دوم ائتلاف می تواند حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی باشد، چرا که میزان کرسی های کسب شده توسط حزب حاکم و حرکت ملی، میزان کرسی های لازم برای تشکیل دولت ائتلافی را تامین می کند.

باهچه لی از مجموع حزب حاکم، حرکت ملی و جمهوری دمکراتیک خلق ها به عنوان سومین گزینه موجود یاد کرد و گفت: با کرسی های به دست آمده توسط هر سه حزب، دولت ائتلافی آتی اکثریت قاطع پارلمان را به دست آورده و می تواند ضمن کسب رای اعتماد، حمایت بین المللی را نیز به همراه داشته باشد.

این رهبر حزب اپوزیسیون در پایان خطاب به رهبران حزب حاکم تاکید کرد: اگر هیچیک از این گزینه ها را نمی پسندید و تمایل به تشکیل دولت اقلیت دارید، در سریعترین زمان ممکن اقدام به برگزاری انتخابات زودهنگام کنید.

باهچه لی پیشتر نیز گفته بود اردوغان اگر قصد دارد در قدرت بماند یا باید به قانون اساسی ترکیه پایبند باشد و دولت ائتلافی تشکیل دهد و یا این که از سمتش استعفا دهد.

خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه اعلام داشته است نتایج آراء شمارش شده نشان می دهد که حزب حاکم عدالت و توسعه توانسته ۴۰.۸ درصد، حزب جمهوریخواه خلق۲۵.۱ درصد، حزب حرکت ملی ۱۶.۴ درصد و حزب دموکراتیک خلق ها ۱۳ درصدآرای شمارش شده را به خود اختصاص دهند. در همین حال ۴.۶ درصد آرا نیز به احزاب و نامزدهای دیگر تعلق یافته است.