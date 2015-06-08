دومین برنامه دیدار با تصویرگران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، این برنامه شامل ۲ بخش است که در بخش اول، مراسم نکوداشت نیره تقوی برگزار می شود. در این بخش فریده شهبازی و مرتضی اسماعیلی سهی به بررسی ویژگی های آثار تقوی خواهند پرداخت.

بخش دوم مراسم به برگزاری نشست تخصصی با موضوع «تصویرگری:سرزمین های تازه» اختصاص دارد که در این بخش درباره عرصه های جدیدی که تصویرگران می توانند در آن ها به فعالیت بپردازند، بحث و گفتگو خواهد شد. در این بخش همچنین اعضای گروه عدد به سرپرستی ملیکا سعیدا، به بیان تجربه های خود خواهند پرداخت.

کتابچه ای شامل برخی آثار نیره تقوی نیز به تازگی به چاپ رسیده که در این برنامه توزیع خواهد شد.

فروشگاه مرکزی شهر کتاب برای حاضران این برنامه، کارت تخفیف ۱۰% برای خرید کلیه محصولات فرهنگی در نظر گرفته است.

این برنامه با حمایت مالی شرکت تیوا تحریر، و به همت استودیو سین و فرهنگسرای ارسباران، فردا سه شنبه ۱۹ خرداد از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.