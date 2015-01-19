به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه آثار منتخبی از تصویرگریهای مجموعه ۱۰۰ جلدی کتابهای شاهنامه که توسط انتشارات خانه ادبیات، منتشر شده و یا در دست انتشار هستند، در معرض دید علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
تصاویری که در نمایشگاه «هفت خوان تصویرگری» ارائه میشوند، نشاندهنده وجود پتانسیلهای قوی تجسمی در داستانهای ایرانی و همچنین چیرهدستی تصویرگران ایرانی برای به نمایش درآوردن این روایتهای تصویری در سبکهای مختلف و با استفاده از تکنیکهای متنوع است.
علی خدایی، حافظ میرآفتابی، میترا عبدالهی، کمال طباطبایی، پیمان رحیمیزاده، حسن عامهکن، امیر نساجی، مجید ذاکری، نوشین صفاخو، نگین احتسابیان، نرگس محمدی، امیر شعبانیپور، فرهاد جمشیدی، نسرین یاوری، نرگس دلاوری، عاطفه ملکیجو، ماهنی تذهیبی، امیر مفتون، راحله برخورداری، الهام اسدی، مهناز انصاری، نرجس محمدی، ناهید یاوری، سعید خزایی، آذین رستمی، علی اصغرزاده، ستاره معتضدی، الهام صالحی، برمک عالی خانی، افسانه طاهریان، فرزانه امیری و لیلا خلیلی، هنرمندانی هستند که مجموعه ۱۰۰ جلدی کتابهای شاهنامه را تصویری کردهاند و گزیده آثارشان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میشود.
محمدرضا یوسفی و جمالالدین اکرمی نویسندگان مجموعه ۱۰۰ جلدی کتابهای شاهنامه هستند که برای کودکان و نوجوانان تهیه شده است.
این نمایشگاه ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۲ بهمن در نگارخانههای پاییز و میرمیران خانه هنرمندان ایران افتتاح خواهد شد.
نمایشگاه «هفت خوان تصویرگری» تا ۸ بهمن ادامه خواهد داشت و علاقهمندان میتوانند برای دیدن آثار این نمایشگاه همه روزه از ساعت ۱۳ تا ۲۰ به نشانی خیابان آیت الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.
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