تقویت روند نوسازی و بهسازی روستاها از اولویت های بنیاد مسکن است

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدي در بازدید از واحدهای بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی استان با اشاره به برنامه های دولت تدبیر و امید در خصوص نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی اظهار داشت: تلاش می کنیم در فصل کاری سالجاری با تقویت این فرایند، کارهای عملیاتی را در بهبود ساخت و ساز روستایی انجام دهیم و بر همین اساس روستاییان استان می‌توانند با تقاضا و درخواست بهسازی و نوسازی، از تسهیلات كم بهره ۱۵۰ میلیون ریالی بهره مند شوند.

وی با اشاره به نوسازی و مقاوم‌سازی ۱۲۰ هزار واحد مسکونی روستایی استان آن را معادل نیمی از واحدهای مسکونی روستاهای آذربايجان شرقی اعلام و تصریح کرد: این طرح با ابلاغ سهمیه سال جدید تداوم می یابد و در کنار اجرای طرح مقاوم‌ سازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی، اجرا و تکمیل طرح‌های هادی نیز با هدف عمران و آبادانی روستاها از اولویت برنامه‌ها و هدف‌ گذاری‌های بنیاد است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامي آذربايجان شرقی صدور سند مالكيت برای واحد های روستای وشهرهاي زير ۲۵ هزار نفر را از دیگر اولویت های این نهاد در سال جاری برشمرد و گفت: در این خصوص با اداره کل ثبت اسناد همکاری جدی داریم تا ۲۰۰ هزار جلد سند مالکیت صادره تا کنون را به بیش از ۲۱۲ هزار جلد برسانیم که تحقق این امر نیازمند مشارکت روستاییان و متقاضيان اين طرح است.