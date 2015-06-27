مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی حادثه تروریستی در کویت را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حادثه تروریستی در مسجد امام صادق(ع) کویت، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با انتشار بیانیه ای این حادثه تروریستی را محکوم کرد.

این حادثه دردناک که در مسجد امام صادق(ع) کویت رخ داد و بر اثر آن تعدادی از نمازگزاران شهید و مجروح شدند و پیشتر نیز مشابه این حادثه در چند مسجد عربستان و برخی کشور های اسلامی برای نمازگزاران رخ داده بود، حلقه ای از سلسله جنایات مجرمانه ای است که در پشت صحنه آن دستگاه های جاسوسی رژیم صهیونیستی و هم پیمانان آن قرار دارد که هدف آنها ایجاد فتنه و گسترش آن در میان مسلمین و ترویج روح دشمنی، کینه و عداوت میان فِرق اسلامی است.

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ضمن ابراز همدردی با خانواده های شهدا و مجروحین، این حادثه را محکوم می کند و از خداوند متعال برای ملت کویت و سایر مسلمانان و همه سرزمین های اسلامی آرامش و امنیت را خواستار است.

مجمع جهانی تقریب در همین جا اعلام می دارد و تأکید می کند که تنها راه حل مشکلات جهان اسلام و راهکار مقابله با خطر تکفیری ها تمسک به حبل الله و تلاش روز افزون برای ایجاد وحدت امت اسلامی است.