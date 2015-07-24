هوشنگ فلاحتیان در گفتگو با مهر با اشاره به مذاکرات برقی با چندین شرکت بزرگ آلمانی به منظور مشارکت در صنایع برق و انرژی ایران، گفت: پیش بینی می شود با ایجاد یک کارگروه مشترک شرایط برای آغاز همکاری ها با شرکت های معتبر آلمانی در صنعت برق کشور فراهم شود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه در شرایط فعلی هیچ گونه محدودیتی برای مشارکت و سرمایه گذاران خارجی در صنایع برق و انرژی ایران وجود ندارد، تصریح کرد: به استثنای کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران آن را به رسمیت نمی شناسد، ورود سرمایه گذاران سایر کشورها به صنعت برق و انرژی ایران آزاد است.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش مهر درباره احتمال مشارکت و سرمایه گذاری شرکت‌های آمریکایی در صنعت برق ایران پس از لغو تحریم‌ها، اظهار داشت: اگر هر شرکتی از جمله شرکت‌های آمریکایی پیشنهاد همکاری و مشارکت در صنعت برق ایران را ارائه کنند، آماده ارزیابی و بررسی این پیشنهادها هستیم.

فلاحتیان با تاکید بر اینکه از هر پیشنهادی که منافع ملی کشور و صنعت برق را تامین کند، استقبال می‌کنیم، تاکید کرد: امکان همکاری‌ها با شرکت‌های آمریکایی در صنایع برق و انرژی در صورتی که شرایط منطقی را برای همکاری ارائه کنند، وجود دارد.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه به زودی چندین شرکت بزرگ اروپایی برای مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت برق ایران راهی تهران خواهند شد، خاطرنشان کرد: ایران از فرصت‌های جذاب و سودآور سرمایه گذاری در صنایع برق، انرژی، احداث نیروگاه‌های جدید، توسعه و تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی، احداث خطوط انتقال و ساخت نیروگاه‌های تجدید پذیر استفاده خواهد کرد.