مباحث عمیق قرآنی در دستور کار است/ ادامه روشنگری درباره وهابیت

بهرام محمدی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه جدیدی که جایگزین «شب آسمانی» از برنامه‌های چالشی این شبکه شده است، گفت: برنامه «شب آسمانی» حدود سه ماه است که دیگر اجرایی ندارد و به جای آن برنامه «بینات» به تولید می رسد. پخش برنامه‌های چالشی و گفتگومحور در دستور کار ما قرار دارد و اکنون هم برنامه «بینات» با محوریت موضوعات قرآنی روی آنتن می‌رود.

مدیر شبکه قرآن سیما افزود: به جای آن برنامه، تولیدات دیگری در کنداکتور شبکه قرار گرفته که همان مضامین را دنبال می کنند. آن برنامه تعدادی مشخص بخش داشت و بعد از اینکه آن تعداد به پایان رسید پخش هم تمام شد.

محمدی نیا با تاکید بر اینکه شبکه قرآن محوریت خود را بر مباحث قرآنی قرار داده است، بیان کرد: ما از طرح ها و ایده‌های جدید استقبال می کنیم. همانطور که اشاره کردم برنامه «شب آسمانی» با تعداد مشخصی قسمت روی آنتن رفت و بعد از آن به پایان رسید همچنان که برنامه «بینات» هم تعداد مشخصی قسمت دارد و علی القاعده زمانی به پایان می رسد.

مدیر شبکه قرآن سیما با اشاره به دیگر برنامه هایی که با محوریت ضدوهابیت روی آنتن این شبکه می روند، توضیح داد: یکی از شبهاتی که وهابیت به قرآن وارد می کند بحث تحریف آن است و «بینات» به بحث صیانت از قرآن می پردازد بنابراین ممکن است یک برنامه به پایان برسد اما موضوع و محتوای آن در دیگر برنامه ها و رویکرد کلی ما ادامه می‌یابد. همچنین در برنامه «یاد خدا» هم به موضوعات این چنینی پرداخته می شود.

وی در پایان در پاسخ به اینکه گفته شده تهیه کننده برنامه «شب آسمانی» طرحی برای اجرای برنامه ارایه کرده و پذیرفته نشده است، گفت: طرح جدیدی از طرف عوامل برنامه به ما ارایه نشد.

«شب آسمانی» از جمله برنامه‌های چالشی شبکه قرآن سیما بود که با رویکردی ضدوهابیت روی آنتن می رفت. این برنامه همچنین در مقاطعی به عرفان های نوظهور می پرداخت.

علیرضا قطبی تهیه کنندگی و امیرمهرداد خسروی اجرای این برنامه را بر عهده داشتند.