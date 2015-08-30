به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید کلانتری امروز در یک نشست خبری با اشاره به اینکه ۱۱ تا ۱۷ شهریورماه سال جاری هفته تعاون است، گفت: اساس کار ما در دور جدید فعالیت بخش تعاون از طریق ۷ برنامه و ۴۹ راهبرد دنبال می‌شود.

معاون تعاون وزارت کار در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره دلایل عدم اجرای سیاست‌های پیش‌بینی شده برای توسعه بخش تعاون در سال‌های گذشته و اینکه نمی‌توان یک بخش کلان اقتصادی را به صورت دستوری در اقتصاد توسعه داد، گفت: این نگاه مورد تایید ما نیز است و اساسا تعاونی‌ها دارای اهداف اجتماعی بوده که فعالیت‌های بخش تعاون آثار اقتصادی نیز برجا خواهد گذاشت.

کلانتری ادامه داد: دولت مسئولیت ارائه تسهیلات و حمایت از توسعه بخش تعاون را دارد و به عنوان نمونه هم‌اکنون تعاونی‌ها می‌توانند از ۲۵ درصد معافیت مالیاتی برخوردار شوند، البته تعاونی‌ها نباید خودشان را وابسته به دولت بدانند و در سایه دولت فعالیت انجام دهند و بهتر است از امکانات خود برای توسعه استفاده نمایند.

وی خاطرنشان کرد: ۱۰۰ هزار تعاونی و ۶۸۰ اتحادیه می‌توانند فقط یک تصمیم بگیرند و آن اینکه تعاونی باید با تعاونی معامله کند و می‌بینیم که اگر این کار بشود چقدر ارزش افزوده ایجاد خواهد شد. تعاونی‌های مصرف هم‌اکنون ۵ میلیون مشتری دارند و سرجمع با سهامداران به ۲۰ میلیون نفر می‌رسند که می‌توانند در عرصه اقتصادی نقش‌آفرین باشند.

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه اقتصاد تعاون باید تعاون‌محور باشد، گفت: تعاونی‌ها خودشان با یکدیگر تعاون کنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره اینکه آیا شرایط فعلی اقتصاد اجازه ورود بخش تعاون به بازارهای پول و سرمایه را می‌دهد یا خیر؟ گفت: هم‌اکنون بسیاری از تعاونی‌های اعتباری به بانک تبدیل شده‌اند که می‌توان به بانک ایران‌زمین، موسسه عسکریه و بانک شهر اشاره کرد که در اصل سهامداران آنها تعاونی‌های اعتبار بودند.

کلانتری با بیان اینکه تعاونی‌های بزرگی داریم که در صورت تشکیل یک کنسرسیوم به راحتی امکان ایجاد بانک تعاونی را دارند، بیان داشت: این بخش به آسانی می‌تواند شرایط بانک مرکزی را نیز احراز کند و ما در وزارت تعاون نیز از توسعه تعاونی‌ها حمایت خواهیم کرد اما بخشی از حمایت‌های لازم برای ارتقای جایگاه تعاون مانند تعاونی‌های کشاورزی و صنعت باید در جای دیگری صورت بگیرد.

این مقام مسئول در وزارت کار تصریح کرد: البته تعاونی‌های بانکداری باید از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز حمایت شوند و همان‌گونه که هم‌اکنون ۲۰ بانک موثر خصوصی در کشور داریم، بخش تعاون نیز می‌تواند به این عرصه نو وارد و فعالیت نماید.

وی افزود: کار باید جدی‌تر گرفته شود و هم‌اکنون فضای بسیار زیادی برای کار بخش تعاون در بیمه وجود دارد و تعاونی‌ها می‌توانند از طریق مدیریت منابع خود در اقتصاد فعال شوند. کلانتری همچنین درباره ورود تعاونی‌ها به بورس و مذاکراتی که در این‌باره صورت گرفته است، اظهار داشت: مقدمات این کار در قالب اصلاحیه‌های قانونی در حال پیگیری است و بخش تعاون می‌تواند به این عرصه‌های جدید ورود پیدا کند.

معاون وزیر کار با بیان اینکه صنایع دستی، محصولات کشاورزی و فرش بیشترین اقلام صادراتی شرکت های تعاونی است حجم صادرات تعاونی های مرزنشین را در سال گذشته ۳۹ میلیون دلار دانست و گفت: این میزان در سال ۹۲ حدود ۲۱۰ میلیون دلار برآورد شده است.

وی تعداد تعاونی های فعال در کشور را که بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است، ۱۰۰ هزار تعاونی برشمرد و تاکید کرد : اشتغال زایی از طریق تعاونی ها یکی از مهم ترین برنامه های دولت در سال های آتی است.

کلانتری توجه به واحدهای خُرد و متوسط را برای فقرزدایی در مناطق محروم و ایجاد عدالت اجتماعی بسیار ضروری دانست و افزود: از اینرو برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی باید سالانه ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شود.

کلانتری تعداد تعاونی هایی که از ابتدای امسال تاکنون با سرمایه ای معادل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تاسیس شده اند و قرار است در هفته تعاون رسما فعالیت خود را آغاز کنند ۵۵۸ واحد تعاونی برشمرد و بیان داشت: این تعاونی ها با ۳۳ هزار عضو ۱۸ هزار شغل ایجاد می کنند.

معاون امور تعاون وزارت کار با بیان اینکه هفته تعاون از ۱۱ شهریور آغاز می شود افتتاح نمایشگاه بزرگ توانمندی های تعاونی های سراسر کشور و انتخاب ۵ تعاونی ملی برتر را از مهم ترین برنامه های پیش بینی شده در این هفته اعلام کرد. وی همچنین تعداد تعاونی هایی را که در سال ۹۳ تاسیس شده اند ۳۱۸۰ تعاونی دانست و افزود: از طریق این تعاونی ها ۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده استو

این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید ۴۳۰ هزار واحد مسکن مهر در قالب تعاونی ها به اتمام رسیده تاکید کرد: از این تعداد ۱۷۰ هزار واحد مسکن مهر در سال ۹۳ در اختیار خریداران قرار گرفت.