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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

تردد در تمامی محورهای شمالی کشور روان است

تردد در تمامی محورهای شمالی کشور روان است

مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد: تردد در تمامی محورهای شمالی کشور مسیر (رفت و برگشت) روان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس آخرین گزارش ها تردد در محورهای چالوس ، هراز ، فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس ، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین- رشت مسیر(رفت و برگشت) روان است ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

برخی از محورهای استان های خراسان رضوی ، خراسان جنوبی ، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان دارای بارش برف و باران است.

محورهای غیرشریانی پونل – خلخال، هشتگرد – طالقان مسدود و محورهای گنجنامه – تویسرکان، سرو آباد – پاوه (گردنه تته)، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت) و وازک – بلده دارای انسداد فصلی هستند.

کد مطلب 6735037

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