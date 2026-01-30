حزب موتلفه بیانیه میرحسین موسوی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی در پی انتشار بیانیه میرحسین موسوی در این برهه زمانی و شرایط حساس کشور، به شدت و با کلامی قوی و صریح با صدور بیانیه‌ای آن را محکوم و تأکید کرد: بیانیه موسوی، که مشحون از تهمت‌های ناروا، تحریف واقعیات و اهانت به نظامی است که قیمت آن خون صدها هزار شهید و جانباز است، نه تنها بازتاب خواست ملت ایران نیست، بلکه زاییده ذهنیت گروهک‌های منحرف و وابسته به استکبار است که هرگز شکوه و عظمت انقلاب اسلامی را هضم نکرده‌اند.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلا تَحسَبَنَّ اللَّهَ غافِلاً عَمّا یَعمَلُ الظّالِمونَ إِنَّما یُؤَخِّرُهُم لِیَومٍ تَشخَصُ فیهِ الأَبصارُ» «ابراهیم آیه ۴۲»

حزب مؤتلفه اسلامی با توکل بر ذات احدیت و استعانت از روح مطهر امام راحل(ره) و شهدای والامقام انقلاب اسلامی، با قوی‌ترین و صریح‌ترین عبارات، بیانیه اخیر میرحسین موسوی را که در لحظه‌ای حساس و خطرناک از تاریخ معاصر ایران و در اوج توطئه‌های استکبار جهانی علیه ملت شریف ایران صادر شده است، به شدت محکوم می‌نماید.

صادر شدن چنین بیانیه‌ی مسموم و سراسر دروغ، درست در زمانی است که دشمنان قسم‌خورده این ملت، از جمله رژیم جنایتکار آمریکا و شخصیتی غیرقابل پیش‌بینی مانند ترامپ، با تمام قوا در حال اجرای نقشه‌ای شیطانی برای ایجاد اختلال، فشار حداکثری و ضربه زدن به تمامیت ارضی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هستند. در چنین شرایطی که ملت ایران نیازمند وحدت کلمه و انسجام حول محور ولایت فقیه است، صدای خائنانه افرادی از بیرون میدان، که خود را قربانی توهمات خویش ساخته‌اند، جز خدمت به دشمن و خوشحالی شیاطین داخلی و خارجی نتیجه‌ای ندارد.

بیانیه موسوی، که مشحون از تهمت‌های ناروا، تحریف واقعیات و اهانت به نظامی است که قیمت آن خون صدها هزار شهید و جانباز است، نه تنها بازتاب خواست ملت ایران نیست، بلکه زاییده ذهنیت گروهک‌های منحرف و وابسته به استکبار است که هرگز شکوه و عظمت انقلاب اسلامی را هضم نکرده‌اند. این ملت بزرگ، بارها و در صحنه‌های مختلف، از جمله در راهپیمایی‌های عظیم ملی و حضور حماسی در پای صندوق‌های رأی، وفاداری خویش را به نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) اثبات کرده است.

حزب مؤتلفه اسلامی تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران، با اقتدار و حکمت رهبری فرزانه انقلاب و مقاومت دلیرانه ملت، توطئه‌های پیچیده دشمن را یکی پس از دیگری خنثی کرده و خواهد کرد. ما هوشیاری کامل ملت ایران را در تشخیص دوست از دشمن و نیات پلید عوامل داخلی و خارجی تحسین می‌کنیم و مطمئن هستیم که این ملت، بار دیگر با بصیرت افزون‌تر، توطئه جدید را نیز به شکست خواهد کشاند.

موسوی و همفکرانش باید بدانند که «بازی»ای که از آن سخن می‌گویند، سال‌هاست با شکست سنگین آنان و پیروزی درخشان ملت ایران به پایان رسیده است. آنچه امروز جریان دارد، عزم راسخ یک ملت برای حفظ دستاوردهای انقلاب و ساختن ایرانی قدرتمند در سایه اسلام ناب محمدی(ص) است. تفنگی که آنان از زمین برداشتند، امروز در دستان مقتدر رزمندگان اسلام برای دفاع از مرزها و امنیت کشور است و هرگز علیه ملت به کار نخواهد رفت.



حزب مؤتلفه اسلامی از تمامی اقشار ملت، به ویژه جوانان غیور و انقلابی، می‌خواهد که در این برهه حساس، بیش از گذشته مراقب باشند و با اتکال به خدا و تبعیت از رهبری حکیم انقلاب، صفوف خود را برای دفاع از نظام و مقابله با هرگونه آشوب و فتنه‌گری متراکم‌تر سازند. ما اطمینان داریم که به لطف خداوند متعال و در پرتو ولایت فقیه، ایران عزیز از این مرحله سخت نیز سربلند بیرون خواهد آمد.

والسّلام علی عبادالله الصّالحین

حزب مؤتلفه اسلامی