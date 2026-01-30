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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۲۰

حزب موتلفه بیانیه میرحسین موسوی را محکوم کرد

حزب موتلفه بیانیه میرحسین موسوی را محکوم کرد

حزب موتلفه اسلامی بیانیه صادر شده از سوی میرحسین موسوی را محکوم و آن را زاییده ذهنیت گروهک‌های منحرف و وابسته به استکبار دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی در پی انتشار بیانیه میرحسین موسوی در این برهه زمانی و شرایط حساس کشور، به شدت و با کلامی قوی و صریح با صدور بیانیه‌ای آن را محکوم و تأکید کرد: بیانیه موسوی، که مشحون از تهمت‌های ناروا، تحریف واقعیات و اهانت به نظامی است که قیمت آن خون صدها هزار شهید و جانباز است، نه تنها بازتاب خواست ملت ایران نیست، بلکه زاییده ذهنیت گروهک‌های منحرف و وابسته به استکبار است که هرگز شکوه و عظمت انقلاب اسلامی را هضم نکرده‌اند.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلا تَحسَبَنَّ اللَّهَ غافِلاً عَمّا یَعمَلُ الظّالِمونَ إِنَّما یُؤَخِّرُهُم لِیَومٍ تَشخَصُ فیهِ الأَبصارُ» «ابراهیم آیه ۴۲»

حزب مؤتلفه اسلامی با توکل بر ذات احدیت و استعانت از روح مطهر امام راحل(ره) و شهدای والامقام انقلاب اسلامی، با قوی‌ترین و صریح‌ترین عبارات، بیانیه اخیر میرحسین موسوی را که در لحظه‌ای حساس و خطرناک از تاریخ معاصر ایران و در اوج توطئه‌های استکبار جهانی علیه ملت شریف ایران صادر شده است، به شدت محکوم می‌نماید.

صادر شدن چنین بیانیه‌ی مسموم و سراسر دروغ، درست در زمانی است که دشمنان قسم‌خورده این ملت، از جمله رژیم جنایتکار آمریکا و شخصیتی غیرقابل پیش‌بینی مانند ترامپ، با تمام قوا در حال اجرای نقشه‌ای شیطانی برای ایجاد اختلال، فشار حداکثری و ضربه زدن به تمامیت ارضی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هستند. در چنین شرایطی که ملت ایران نیازمند وحدت کلمه و انسجام حول محور ولایت فقیه است، صدای خائنانه افرادی از بیرون میدان، که خود را قربانی توهمات خویش ساخته‌اند، جز خدمت به دشمن و خوشحالی شیاطین داخلی و خارجی نتیجه‌ای ندارد.

بیانیه موسوی، که مشحون از تهمت‌های ناروا، تحریف واقعیات و اهانت به نظامی است که قیمت آن خون صدها هزار شهید و جانباز است، نه تنها بازتاب خواست ملت ایران نیست، بلکه زاییده ذهنیت گروهک‌های منحرف و وابسته به استکبار است که هرگز شکوه و عظمت انقلاب اسلامی را هضم نکرده‌اند. این ملت بزرگ، بارها و در صحنه‌های مختلف، از جمله در راهپیمایی‌های عظیم ملی و حضور حماسی در پای صندوق‌های رأی، وفاداری خویش را به نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) اثبات کرده است.

حزب مؤتلفه اسلامی تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران، با اقتدار و حکمت رهبری فرزانه انقلاب و مقاومت دلیرانه ملت، توطئه‌های پیچیده دشمن را یکی پس از دیگری خنثی کرده و خواهد کرد. ما هوشیاری کامل ملت ایران را در تشخیص دوست از دشمن و نیات پلید عوامل داخلی و خارجی تحسین می‌کنیم و مطمئن هستیم که این ملت، بار دیگر با بصیرت افزون‌تر، توطئه جدید را نیز به شکست خواهد کشاند.

موسوی و همفکرانش باید بدانند که «بازی»ای که از آن سخن می‌گویند، سال‌هاست با شکست سنگین آنان و پیروزی درخشان ملت ایران به پایان رسیده است. آنچه امروز جریان دارد، عزم راسخ یک ملت برای حفظ دستاوردهای انقلاب و ساختن ایرانی قدرتمند در سایه اسلام ناب محمدی(ص) است. تفنگی که آنان از زمین برداشتند، امروز در دستان مقتدر رزمندگان اسلام برای دفاع از مرزها و امنیت کشور است و هرگز علیه ملت به کار نخواهد رفت.

حزب مؤتلفه اسلامی از تمامی اقشار ملت، به ویژه جوانان غیور و انقلابی، می‌خواهد که در این برهه حساس، بیش از گذشته مراقب باشند و با اتکال به خدا و تبعیت از رهبری حکیم انقلاب، صفوف خود را برای دفاع از نظام و مقابله با هرگونه آشوب و فتنه‌گری متراکم‌تر سازند. ما اطمینان داریم که به لطف خداوند متعال و در پرتو ولایت فقیه، ایران عزیز از این مرحله سخت نیز سربلند بیرون خواهد آمد.

والسّلام علی عبادالله الصّالحین

حزب مؤتلفه اسلامی

کد مطلب 6734988
اكرم سادات حسيني شبستري

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    نظرات

    • مجتبی حسن پور IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      28 62
      پاسخ
      چرا اجازه صدور بیانیه به شخص معلوم الحال میدن تو این وضعیت بحرانی ؟؟ شاید زندان باشه بیانیه صادر نشه..
    • محسن IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      25 55
      پاسخ
      درود بر موتلفه احسنت به این شجاعت و بصیرت اصیل ترین حزب انقلاب و جمهوری اسلامی
    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      57 10
      پاسخ
      اول بیانیه میرحسین را منتشر کنید و بعد پاسخ موتلفه را . ما باید بدانیم میرحسین چه گفته است تا بتوانیم قضاوت کنیم کدام صحیح گفته اند .
    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      19 26
      پاسخ
      چطوری این فرد هیچوقت مفسد فی الارض محسوب نشد؟
      • IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
        2 3
        محسوب شد منتها محاکمه اش فقط ضرر بود
    • IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      11 26
      پاسخ
      در فتنه ۸۸ بی بصیرتی، بی تقوای و حب مقام و دنیای آقای موسوی و بازیچه دست دیگران شدن ایشان بر همگان مشخص است و زمینه فتنه های بعدی گردید و در خون های ریخته شده ایشان شریک است
    • امیر IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      20 3
      پاسخ
      هر بیانیه ای که از طرف هرفرد یا جناح یا هر حزبی که صادر میشود باید به وحدت بین مردم منجر شود نه تفرقه و سلب مسئولیت از جناح خاصی مردم ایران در طول تاریخ نشان دادند که مردم فهیمی هستند پس درگفتارمان مراقب کلمات و واژه های بکار رفته باشیم و موجب شکاف بین مردم نشویم ...
    • علی IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      بنظر طبق قوانین اخیر رفتار میر حسین موسوی و کروبی مصداق پیاده نظام اسرائیل و دشمن هستند و متاسفانه این حرف های مفت و دشمن شاد کن از سکوهای مختلف فضای مجازی بطور گسترده باز نشر میشن و خیلی هم فالور دارند و موجب شبه در ذهن افرادی خواهند شد

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