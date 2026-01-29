به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با حضور در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، در جلسه قرارگاه بلاغ مبین به تشریح و تحلیل رویدادهای اخیر کشور پرداخت.

فرمانده انتظامی کل کشور با اشاره به درایت نیروهای نظامی و امنیتی در مدیریت حوادث اخیر، گفت: در حوادث اخیر نیروهای انتظامی و امنیتی در میدان مبارزه با فتنه‌ پیچیده آمریکایی-صهیونیستی بودند که با جانفشانی آنها دشمن نتوانست به مقصود خود برسد. حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ دی‌ماه تکمیل‌کننده تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی در شکست دشمن بود و طومار فتنه را در هم پیچید که باید از مردم با تمام وجود قدردانی کرد.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای جنگ تحمیلی تحمیلی ۱۲ روزه افزود: حرکت عظیم ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ دی ماه تکمیل کننده رفتار آنان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود. ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه، دستاوردهای خوبی داشتیم که یکی از آنها تاب‌آوری و منسجم شدن مردم بود. باید با تمام وجود قدردان ملت ایران باشیم.

رادان سپس به ریشه‌های اولیه اعتراضات اشاره کرد و گفت: سطح اول اعتراضات مربوط به بازاریان و اعتراض به نوسانات ارزی بود که کاملا به حق بود و نیروهای انتظامی در این زمان، وظیفه اقناع‌سازی و تأمین امنیت همان معترضان اولیه را به عهده داشتند، زیرا تجربه نشان داده بود که افراد فرصت‌طلب ممکن است وارد جمعیت معترضان شوند و اقدامات ضد امنیتی انجام دهند.

وی چگونگی تبدیل اعتراض به اغتشاش را توضیح داد و افزود: دشمن سوار بر موج اعتراض ها شد و آن را تبدیل به اغتشاش کرد. در این زمان، ترامپ یک کلید رمز داد؛ باید شاکر باشیم که دشمنان ما احمق هستند. ترامپ با گفتن این جمله که «اگر در اعتراضات کسی کشته شود، آمریکا وارد عمل می‌شود» دو نکته مهم را فاش کرد: اول اینکه قرار بود پس از اغتشاشات، یک جنگ صورت بگیرد و دوم اینکه دشمن برنامه داشت پروژه کشته‌سازی را جدی دنبال کند.

رادان با اشاره به استراتژی خویشتنداری نیروهای انتظامی و امنیتی، بیان کرد: در اغتشاشات اخیر، افرادی مسلح از پشت مردم بی‌دفاع به سمت نیروهای امنیتی تیر جنگی شلیک می‌کردند تا آنان را وادار به عکس‌العمل کنند، اما نیروهای ما با درایت و خویشتنداری از شلیک مستقیم خودداری کردند زیرا افراد مسلح در میان مردم عادی پنهان شده بودند و هر تیراندازی احتمال آسیب به غیرنظامیان را افزایش می‌داد.

فرمانده ناجا هدف دشمن از این اقدام را چنین برشمرد: دشمن قصد داشت با ایجاد کشتار، احساسات عمومی را تحریک کند. هدف نهایی نیز هموار کردن مسیر برای مداخله نظامی خارجی بود که خوشبختانه این نقشه با هوشیاری نیروهای امنیتی خنثی شد.

وی در ادامه به تشریح تاکتیک‌های خشونت‌بار و ترکیبی اغتشاشگران پرداخت و گفت: رفتار آنان تلفیقی از روش‌های گروهک‌هایی مانند کومله و داعش بود. به‌طور مثال در حمله به یک پایگاه بسیج، چند بسیجی را با دست خفه کردند. در تهران یک افسر ناجا با تیر «قناسه» در ساعت ۹ شب به شهادت رسید. هرکس با جنگ آشنا باشد می‌داند تیراندازی دقیق در شب، از عهده افراد عادی بر نمی‌آید و نشان‌دهنده حضور افراد حرفه‌ای آموزش‌دیده است.

رادان با اشاره به جنایتی هولناک دیگر افزود: در موردی دیگر، یکی از نیروهای یگان ویژه را با ضربات متعدد چاقو زخمی و سپس پیکر نیمه‌جانش را آتش زدند. در همین لحظه همسر این نیروی انتظامی با او تماس می‌گیرد که قاتلان تلفن را پاسخ دادند و صحنه قتل را برای همسرش تعریف کردند و بعد اعلام کردند که سراغ شما هم می‌آییم و شما را هم همین‌گونه خواهیم کشت.

فرمانده انتظامی کل کشور تأکید کرد: آیا واقعا چنین جنایات هولناکی می‌تواند کار مردم عادی باشد یا افرادی آموزش دیده بودند که این چنین خونریزی کنند؟

سردار رادان با قاطعیت اعلام کرد: الحمدلله عاملان این جنایت هولناک و بسیاری دیگر از جنایتکاران دستگیر شده‌اند. به مردم اطمینان می‌دهم که نیروی انتظامی تا دستگیری آخرین نفر از این مجرمان، پیگیری را ادامه خواهد داد.

رادان تأکید کرد: نیروهای انتظامی با صبوری و کنترل، مانع از آن شدند که دشمن بتواند کشته‌شدن مردم را به نظام نسبت دهد. پس از ناکامی در این مرحله، آشوبگران خود به جان مردم افتادند و تعدادی را به شهادت رساندند.

وی ادامه داد: بعد از اینکه دشمن دید نمی‌تواند کشته شدن مردم را به نیروهای انتظامی نسبت دهد، وارد مرحله بعدی شد؛ یعنی کشتن مردم توسط لیدرهای آشوب. این جنایتکاران متأسفانه تعدادی از هموطنان را به شهادت رساندند.

فرمانده ناجا، دو اقدام کلیدی نیروهایش را برشمرد: اول جلوگیری از تجمعات خرابکارانه، و دوم دستگیری هوشمند و سازمان‌یافته عناصر وابسته. در این زمینه از شیوه‌هایی برای دستگیری زودهنگام استفاده شد که بسیار بی‌نظیر است.

رادان بر لزوم هوشیاری و تمایز قائل شدن بین اعتراضات مردمی و اقدامات سازمان‌یافته خشونت‌طلب تأکید کرد.

وی با تأکید بر «صبر راهبردی» نیروهای انتظامی و امنیتی افزود: این صبر باعث شد تعداد زیادی از نیروها آسیب ببینند، اما مانع اجرای نقشه دشمن در پروژه کشته‌سازی شدند. آنها تیر را به جان و بدن خود خریدند، اما نگذاشتند به مردم آسیبی برسد.

رادان اظهار کرد: اگر تمام صحنه این حوادث را با دقت بررسی کنیم، متوجه می‌شویم رفتار نیروهای انتظامی در این مدت، یک انقلاب نظامی بود.

فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ارائه جزئیاتی از شدت درگیری‌ها، تأکید کرد که این اقدامات، کارِ مردم نبوده است.

وی با اشاره به خشونت‌های اعمال شده گفت: دشمن در جنگ هم به اماکن مذهبی حمله کرد و آنها را تخریب کرد، هم اموال مردم را به آتش کشید. نیروهای انتظامی ما با سلاح شکاری، تیر جنگی و ضربات چاقو مجروح و شهید شدند.

رادان با ذکر مثالی عینی از شدت حملات افزود: یکی از ماشین‌های حمل نیرو، پس از رسیدن به مقصد، آثار ۲۵۰ گلوله جنگی بر بدنه آن مشاهده شد. آثار رگبار تیر و گلوله هنوز بر دیوار برخی پایگاه‌های ما وجود دارد. باید پرسید: آیا واقعاً مردم دست به چنین اقدامی می‌زنند؟ خوشبختانه بسیاری از این افراد که اقدام به حمل سلاح کرده بودند دستگیر شده‌اند.

فرمانده کل انتظامی به نقش برخی چهره‌های رسانه‌ای (سلبریتی‌ها) در تشدید ناآرامی‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه افرادی در کشور هستند که از امکانات نظام بهره برده‌اند و به لطف نظام اسلامی دارای اعتبار و سرمایه شده‌اند اما اکنون علیه همین نظام نفرت‌پراکنی کرده، خشونت را ترویج و جوانان را به جنایت وادار می‌کنند.

وی با مقایسه وضعیت این افراد در دیگر کشورها هشدار داد: آیا این به اصطلاح سلبریتی‌ها می‌دانند در دیگر کشورها اگر کسی علیه منافع ملی و امنیت کشورش در فضای مجازی مطلبی منتشر کند، با او چگونه برخورد می‌شود؟ چنان برخوردی می‌کنند که دیگر جرأت سخن گفتن علیه کشورش را پیدا نمی‌کند. این افراد نباید از رأفت اسلامی و بزرگواری نظام اسلامی سوءاستفاده کنند.

رادان ادامه داد: دشمنان به جوان ایرانی می‌گویند نیروهای انتظامی را آتش بزن، در حالی که در خودِ کشورهایشان کوچکترین تعرضی به پلیس و نیروهای امنیتی مجازات مرگ دارد.

وی به نقشه دشمن در تحریک جوانان اشاره کرد و با مقایسه‌ای گویا بین برخورد با نیروهای امنیتی در ایران و غرب گفت: در تمام کشورهای دنیا کسی جرأت نمی‌کند سمت نیروهای انتظامی و امنیتی یک بطری آب پرتاب کند، چرا که فوراً او را با خشونت شدید بازداشت می‌کنند یا می‌کشند. اما همین کشورهای به ظاهر طرفدار صلح و آرامش، به جوان ایرانی می‌گویند پلیس و نیروهای نظامی را آتش بزن. اینجا جای تفکر است که بدانیم دشمن ما کیست و چه نقشه‌ای دارد.

فرمانده ناجا در ادامه با درخواست از حوزویان برای ایفای نقش روشنگری، اظهار کرد: می‌خواهیم از ظرفیت طلاب و اساتید حوزه برای پاسخگویی به شبهات جوانانی که در حوادث اخیر به دلیل آشوب، تحت مراقبت هستند، استفاده کنیم تا با حضور در ندامتگاه‌ها، شبهات این جوانان را برطرف کنند. بسیاری از آنان اصلاً نمی‌دانند شخصی که دعوت به اغتشاش کرده، چه کسی است و وقتی دلیل آشوب را می‌پرسیم، پاسخی ندارند.

رادان با تأکید بر دیدگاه مداراجویانه نیروی انتظامی افزود: ما آمادگی داریم از ظرفیت حوزه علمیه برای نجات جوانانمان استفاده کنیم. آنان نیز مانند فرزندان خودمان هستند و باید برای روشن کردن حقیقت تلاش کنیم تا زودتر به زندگی بازگردند.

وی در پایان بر حفظ وحدت ملی تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، همه گروه‌های سیاسی و جناح‌ها باید حول محور ولایت فقیه حرکت کنند. وظیفه ما روایت‌گری و آشناسازی نسل جوان با پیشرفت‌ها و اتفاقات خوب ایران اسلامی است.