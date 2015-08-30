به گزارش خبرگزاری مهر «خوان کارلوس آلورالده» قائم مقام وزارت امورخارجه بولیوی به منظور برگزاری سومین دور مشورت‌های سیاسی بین ایران و بولیوی صبح امروز(یکشنبه) با مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امورخارجه دیدار و مذاکره کرد.

آلورالده در این ملاقات حمایت دولت متبوع خود را از حقوق ملت ایران مبنی بر بهره برداری از انرژی صلح آمیز هسته ای اعلام و ابراز امیدواری کرد اجرای کامل مفاد توافقنامه اخیر (برجام) بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو ۵+۱ هر چه زودتر آغاز گردد.

وی با اشاره به توانمندیها و پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه سدسازی و آبرسانی، بویژه ساخت سدهای کوچک و متوسط ، ابراز علاقه کرد تا کشورمان برای ساخت این گونه سدها برای مصارف کشاورزی، پرورش آبزیان و همچنین تولید برق در بولیوی اقدام نماید. آقای آلورالده همکاری های درمانی و بهداشتی کشورمان با بولیوی را موفقیت آمیز خواند و موضوع امکان توسعه این همکاری‌ها و افزایش مراکز درمانی همچنین صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به بولیوی مورد بررسی و مذاکره قرار گرفت.

تخت روانچی معاون اروپا و آمریکا از گسترش همکاریهای دو کشور، استقبال نمود و گفت: جمهوری اسلامی ایران تعامل با کشورهای آمریکای لاتین در زمینه های مختلف را از اولویتهای برنامه های خود می‌داند.

برخورد دوگانه در زمینه حقوق بشر، استفاده ابزاری از مبازره با قاچاق مواد مخدر و همچنین سیاستهای ناکارآمد و ابهام آمیز برخی کشورهای غربی در مبارزه با تروریسم از جمله سایر موضوعاتی بود که مورد بحث و بررسی طرفین قرار گرفت.