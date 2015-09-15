به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تولید مجموعه تلویزیونی «نفس گرم» به کارگردانی محمد مهدی عسگرپور که هم اکنون تصویربرداری آن در لوکیشنی حوالی جنوب تهران ادامه دارد، همزمان با روز ملی سینما میزبان هیات مدیره و مدیرعامل خانه سینما شدند.

در این دیدار سید رضا میرکریمی، ابراهیم مختاری، محمدرضا موئینی، شادمهر راستین، سیدمهدی خادم و کامران ملکی حضور داشتند و با عوامل و بازیگران این مجموعه به دیدار و گفتگو نشستند.

در این دیدار صمیمانه محمد مهدی عسگرپور، سید محمود رضوی، مرجانه گلچین، حامد کمیلی، مریم بوبانی و دیگر عوامل تولید سریال تلویزیونی «نفس گرم» حضور داشتند.

همچنین هیات مدیره خانه سینما که همزمان با روز ملی سینما در پشت صحنه این مجموعه حضور پیدا کردند، از محمد مهدی عسگرپور به پاس زحماتش در دوره ای که مدیریت خانه سینما را برعهده داشت، قدردانی کردند.

این مجموعه که تهیه کنندگی آن را سید محمود رضوی بر عهده دارد براساس فیلمنامه مشترکی از عسگرپور و طلا معتضدی در ۳۰ قسمت برای پخش از شبکه یک تهیه و تولید می شود.

«نفس گرم» دارای مضمونی اجتماعی است و داستان آن حول محور زندگی زنی میانسال به نام «ملیحه» روایت می شود.

مرجانه گلچین، رویا تیموریان، حامد كمیلی، سیما تیر انداز، نیلوفر خوش خلق، محمود پاك نیت، سید مهرداد ضیایی، رحیم نوروزی، رامین راستاد، محمد عمرانی، مریم بوبانی، فلور نظری و کامران ملکی بازیگران اصلی «نفس گرم» هستند.

عوامل تولید این مجموعه عبارتند از کارگردان: محمدمهدی عسگرپور، مجری طرح: موسسه سینمایی سیمای مهر، تهیه کننده: سید محمود رضوی، مشاور تهیه و مدیرتولید: مرتضی متولی، نویسندگان: محمد مهدی عسگرپور، طلا معتضدی، دستیار اول کارگردان و مدیر برنامه ریزی: لیلا رنگرزان، برنامه‌ریز: سید جواد حسینی، دستیاران کارگردان: جعفر نامنی، وحید عبدالمجیدی، منشی صحنه: آرزو نیکپور، مدیر تصویربرداری: فریبرز سیگارودی، طراح گریم: مجید اسکندری، صدابردار: کامران کیانارثی، طراح صحنه و لباس: سعید آهنگرانی، تدوین: حمیدرضا قربانی، صداگذاری: شهرام کیور، مدیر تدارکات: محمد اسماعیل کلبی آبادی، دستیار تهیه: فیاض هوشیار، عکاس: مهدی دلخواسته، تصویربردار پشت صحنه: پدرام نامدار، مدیرصحنه: علی قاسمی و اجرای دکور: امیر مولی‌زاده.