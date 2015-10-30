به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی «نفس گرم» اثری از محمد مهدی عسگرپور از روز شنبه ۹ آبان ماه هر شب ساعت ۲۲ از شبکه اول سیما پخش می شود. همچنین به طور همزمان این سریال ۳۵ قسمتی از شبکه اچ دی نیز روی آنتن می رود.

مرجانه گلچین در این مجموعه نقش یک سخنران را برعهده دارد. شخصیتی که گلچین نیز پیش از این در کارنامه بازیگری خود تجربه نکرده است و البته نمونه شخصیت ملیحه نیز در مجموعه های تلویزیونی کمتر دیده شده است.

«نفس گرم» دارای مضمونی اجتماعی است و داستان آن حول محور زندگی زنی میانسال به نام «ملیحه» روایت می شود.

بازیگران این مجموعه عبارتند از مرجانه گلچین، حامد کمیلی، محمودپاک نیت، رویا تیموریان، سیما تیرانداز، نیلوفرخوش خلق، مریم بوبانی، لیندا کیانی، رحیم نوروزی، محمد عمرانی، رامین راستاد، فلور نظری، سید مهرداد ضیایی، سهی بانو ذوالقدر، محمد برسوزیان، آرش تاج، سیامک ادیب، کامران ملکی، علیرضا نجف زاده و بازیگران نوجوان: مانی رحمانی و تارا شفایی.

کارگردان: محمدمهدی عسگرپور، مجری طرح: موسسه سینمایی سیمای مهر، مشاور تهیه و مدیرتولید: مرتضی متولی، نویسندگان: محمد مهدی عسگرپور - طلا معتضدی، مدیرتصویربرداری: فریبرز سیگارودی، تدوین: حمید رضا قربانی، آهنگساز: کارن همایونفر، طراح گریم: مجید اسکندری، صدابردار: کامران کیان ارثی، طراح صحنه: سعید آهنگرانی، طراح لباس: مجید لیلاجی، صداگذاری: شهرام کیور، دستیاریک کارگردان و مدیربرنامه ریزی: لیلارنگرزان، برنامه ریز: سیدجوادحسینی، عکاس: مهدی دلخواسته، مشاور رسانه ای: بیتا موسوی و مدیرتدارکات: محمداسماعیل کلبی آبادی از دیگر عوامل این سریال هستند.