۳۵ درصد ماشین آلات راهداری خراسان شمالی از کارافتاده است

محمد مشتری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرسودگی ماشین آلات راهداری خراسان شمالی، اظهار کرد: اکنون ۱۵ درصد این ماشین آلات از کار افتاده اند و قابل استفاده نیستند.

وی اضافه کرد: افزون بر این ۲۰ درصد دیگر از ماشین آلات راهداری خراسان شمالی نیز نیمه فعال بوده و به طور همیشگی به تعمیر نیاز دارند.

مشتری ادامه داد: در حال حاضر عمر متوسط ماشین آلات راهداری فعال در استان ۱۷.۷ سال است این درحالی است که ۱۵ درصد ماشین آلات نیز کاملا از کار افتاده اند.

وی اظهار داشت: در مورد ۲۰ درصد ماشین آلات تعمیری نیز همواره می بایست ۴۰ تا ۴۵ درصد قطعات آنها تعویض شوند تا امکان استفاده از آنها وجود داشته باشد.

مشتری با اشاره به اینکه در سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی، اعتباراتی برای تقویت ماشن آلات راهداری استان مصوب شد، افزود: با استفاده از این اعتبارات هشت دستگاه کامیون و هشت دستگاه گریدر خریداری شد.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی افزود: با وجود این اعتبارات هنوز هم کمبودهای متعددی در این حوزه وجود دارد که می بایست در آینده نسبت به رفع آنها اقدام شود.