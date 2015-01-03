تردد در گردنه های کوهستانی خراسان شمالی به کندی صورت می گیرد

محمد مشتری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش برف و باران در خراسان شمالی که از جمعه شب آغاز شده، اظهار کرد: این بارش ها موجب لغزندگی جاده ها در مناطق مختلف استان شده است.

وی با بیان این که با این وجود در حال حاضر تردد در تمامی محورهای استان انجام می شود، اضافه کرد: بارش برف در برخی از گردنه های کوهستانی خراسان شمالی از جمله گردنه اسدلی تردد خودروها را دچار مشکل کرده اما با تلاش راهداران، همکاری پلیس راه و رانندگان عبوری تردد در این گردنه ها به کندی صورت می گیرد.

به گفته این مسئول اکنون عوامل راهداری با استفاده از امکانات مورد نیاز در حال نمک پاشی سطح جاده این گردنه به منظور بازگشایی و راحت تر شدن تردد خودروها به منظور جلوگیری از تصادفات احتمالی هستند.

مشتری با بیان این که همچنین در گردنه بیو در محور حصار حسینی نیز بارش برف باعث کاهش دید و لغزنده شدن جاده شده است، افزود: سایر راه ها و گردنه های استان ابری بوده و بارش باران در آنها سبب لغزنده شدن جاده شده که این موضوع رانندگی در این محورها را اندکی مشکل کرده است.

به گفته وی با این وجود در سایر محورهای استان از جمله گردنه امین الله در مسیر بجنورد- آشخانه و مسیرهای اصلی و روستایی خراسان شمالی بارش ها به صورت باران بوده و تردد خودروها بدون مشکل خاصی در حال انجام است.

مشتری از رانندگانی که قصد تردد در محورهای خراسان شمالی را دارند خواست تا ضمن به همراه داشتن تجهیزات زمستانی با سرعت مطمئن حرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در اطلاعیه روز جمعه خود هوای این استان را در ۲۴ ساعت آینده تمام ابری همراه با بارش برف و باران و کاهش دما اعلام کرده بود.

براساس این اطلاعیه کاهش دما در روزهای آینده باعث بروز یخبندان و لغزندگی در جاده ها خواهد شد.