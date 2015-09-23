به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، محمد اللهیاری فومنی معاون توسعه كتابخانه‌ها و كتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، با اشاره به فرارسيدن هفته دفاع‌مقدس، گفت: نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور در تقويم سال جاری خود، بزرگداشت مقام شامخ شهدا و ايثارگران هشت سال دفاع مقدس را از برنامه‌های اصلی خود قرار داده است. بنابراین با برنامه‌ريزی منسجم دو ماهه با حضور نمايندگان معاونت‌ها و ادارات كل مختلف ستادی و همراهی ادارات استانی برنامه‌های مختلفی را برنامه‌ريزی كرده است.

اللهیاری در تشريح برنامه‌های نهاد در اين هفته، با اشاره به افتتاح كتابخانه در نقاط مختلف كشور، گفت: در طول هفته دفاع‌مقدس ۱۱ كتابخانه در ۶ استان كشور (آذربايجا‌ شرقی، اصفهان، كردستان، چهارمحال و بختياری، خراسان‌شمالی و خراسان‌رضوی) به بهره‌برداری می رسند كه از اين تعداد ۲ كتابخانه به نام شهيدان معاذی و مرادی در كردستان و يك كتابخانه به نام شهدای سادات در چهارمحال و بختياری افتتاح می شوند. همچنين ۲ كتابخانه نيز با عنوان شهدای غواص در شهر بيدك خراسان شمالی و جندان اصفهان نامگذاری می شوند.

معاون توسعه كتابخانه‌ها و كتابخوانی نهاد با اشاره به برگزاری جلسات «نقد» و «كتاب‌خوان» در اين هفته، اضافه كرد:‌ در طی اين هفته برنامه‌ريزی جهت برگزاری بيش ۳۰ جلسه نقد كتاب پيرامون حوزه دفاع‌مقدس در سراسر كشور صورت گرفته است. همچنين ۱۸ نشست كتاب‌خوان (۶ نشست استانی و ۱۲ نشست شهرستانی) با محوريت كتب دفاع‌مقدس برگزار می شود كه طی اين نشست‌ها كتاب‌هايی نظير خاك‌های نرم كوشك، من زنده‌ام، دختر شينا، جشن حنابندان، پايی كه جا ماند، گردان قاطرچی و... معرفی خواهند شد.

وی ضمن اشاره به راه‌اندازی سامانه‌ای برای جمع‌آوری و تشكيل بانك اطلاعاتی ايثارگران نهاد، خاطرنشان كرد: برای نخستين‌بار آمار و اطلاعات ۲۸۳ نفر از خانواده‌های شهداء و ايثارگران نهاد جمع‌آوری و سامان‌دهی شد كه بر اين اساس در آيين بزرگداشت و تجليل مقام ايثارگران نهاد از ۴ شهيد كتابدار (مربوط به قبل از تفكيك كتابخانه‌ها از ارشاد)، ۴۳ نفر از فرزندان شهداء، ۸۷ نفر خواهر و برادر شهيد، ۳ نفر آزاده، ۲۹ نفر جانباز، ۱۱۷ نفر رزمنده تقدير به عمل خواهد آمد.

اللهیاری رونمايی از كتاب‌هايی با موضوع دفاع‌مقدس را از ديگر برنامه‌های نهاد کتابخانه ها در اين هفته عنوان كرد و گفت: رونمايی همزمان از حدود ۳۰ عنوان كتاب تازه چاپ شده در حوزه دفاع‌مقدس در مراسمی ملی به همراه تجليل از ناشرين اين كتب، از ديگر برنامه‌های اين هفته خواهد بود.

وی همچنين يادآور شد: دبيركل، معاونين، مشاورين، مديران كل و كاركنان نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور در ايام مقارن با چهلم شهدای غواص با حضور در مزار دو تن از شهدای غواص واقع در حوزه هنری سازمان تبلغات اسلامی با همراهی گروه موزيك ارتش جمهوری اسلامی ايران و اهدای تاج گل ادای احترام خواهد كرد.

معاون توسعه كتابخانه‌ها و كتابخوانی نهاد کتابخانه ها با تاكيد بر لزوم اجرای توليدات محتوايی مطابق با اين هفته، تصريح كرد: طراحی و تدوين پوستر «اين چند كتاب» با عنوان اسوه‌ها و معرفی ۸ كتاب فاخر در حوزه دفاع مقدس و توزيع آن در ۳۵۰۰ كتابخانه و نيز مراكز فرهنگی سراسر كشور به همراه تدوين و چاپ كتابچه «اسوه ها» برای معرفی ۲۴ كتاب برجسته دفاع مقدس كه برخی از آن ها با تقريظ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر آنها همراه است، از جمله برنامه‌های نهاد در اين حوزه است.

اللهیاری با اعلام برگزاری آيين بزرگداشت و تجليل مقام ايثارگران نهاد در روز دوشنبه ششم مهر، گفت: اين مراسم همزمان با هفتمين روز از هفته دفاع‌مقدس و با حضور ۴۰۰ نفر از ايثارگران و كاركنان نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی نايب رئيس مجلس شورای اسلامی، شخصيت‌های كشوری و لشگری، اعضای كميسيون فرهنگی و فراكسيون شاهد و ايثارگر مجلس در حوزه هنری برگزار می شود.

وی با اشاره به برنامه هايی نظير تقدير از كتابداران حوزه دفاع مقدس و اعضای فعال ايثارگر كتابخانه های عمومی گفت: طی اين هفته از حدود ۳۰ كتابداری كه در بخش‌ها و كتابخانه‌های تخصصی جنگ و دفاع مقدس در سراسر كشور مشغول به خدمت هستند، تقدير خواهد شد. ضمن اينكه در كتابخانه‌های عمومی سراسر كشور نيز از اعضای فعال خانواده شهيد يا ايثارگر تقدير به عمل خواهد آمد.

معاون توسعه كتابخانه‌ها و كتابخوانی نهاد کتابخانه ها همچنين ضمن اعلام برگزاری نمايشگاه‌هايی با استفاده از كتب موجود در حوزه دفاع‌مقدس در كتابخانه‌های عمومی كشور، از ارسال ۱۰ عنوان جديد از كتب تازه منتشر شده در اين حوزه به كتابخانه‌های عمومی كشور خبر داد.

اللهیاری در پايان با اشاره به قرار گرفتن برنامه‌های نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور در فهرست برنامه‌های بنياد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع‌مقدس، از ارسال طرح‌های ترويجی در حوزه كتب مربوط به دفاع‌مقدس برای چاپ در نشريات به عنوان يكی ديگر از برنامه‌های نهاد در هفته دفاع‌مقدس نام برد.

شورای برنامه‌ریزی هفته دفاع‌مقدس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از دو ماه پيش، به منظور گرامیداشت این هفته تشكيل شده بود.