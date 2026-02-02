بازگشت شاخص کل بورس به ۴ میلیون واحد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات روز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴، بازار سرمایه ایران با روندی مثبت و پرتقاضا آغاز شد.

شاخص کل بورس تهران تا ساعت ۱۰:۴۵ با رشد ۹۵٬۱۵۹ واحدی به عدد ۴٬۰۵۴٬۹۳۷.۵۴ واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز با ۱۶٬۱۸۴ واحد افزایش در سطح ۱٬۰۱۹٬۳۳۶.۳۸ واحد قرار گرفت.

ارزش بازار بورس اکنون ۱۲۱٬۱۵۳٬۷۵۲.۴۱۶ میلیارد ریال بوده و این رشد همراه با ۴۰۷٬۳۸۷ معامله به ارزش ۹۷٬۳۳۶.۱۳۶ میلیارد ریال و حجم ۱۲.۷۳۸ میلیارد سهم ثبت شده است.

نمادهای پرتراکنش بیشترین اثر را بر شاخص امروز داشتند و حجم بالای معاملات بیانگر حضور فعال‌تر سهامداران حقیقی و جریان نقدینگی تازه در بازار است.

در فرابورس ایران نیز شاخص کل با ۵۰۳ واحد افزایش به عدد ۳۰٬۲۵۰.۶۲ واحد رسید.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس ۱۶٬۷۱۷٬۸۴۶.۷۷۹ میلیارد ریال و ارزش بازار پایه ۳٬۹۹۵٬۶۱۷.۵ میلیارد ریال اعلام شد.

تا زمان تهیه این گزارش، ۳۰۹٬۹۸۰ معامله با ارزشی برابر ۸۱٬۳۴۰.۴۴۲ میلیارد ریال و حجمی معادل ۵.۹۱ میلیارد سهم در این بازار انجام گرفته است.

بررسی داده‌های امروز نشان می‌دهد شاخص‌های اصلی هر دو بازار در محدوده مثبت قرار دارند و تمایل معامله‌گران به خرید افزایش یافته است.

به نظر می‌رسد با تثبیت شاخص‌های کلان و رشد تدریجی ارزش معاملات، فضای عمومی بورس و فرابورس در مسیر بازار متعادل و رو به رشد قرار گرفته است.