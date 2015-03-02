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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۴۳

نشست تخصصی استاندارد شابكا برگزار می‌شود

نشست تخصصی استاندارد شابكا برگزار می‌شود

نشست تخصصی استاندارد شابكا (شناسگر بین‌المللی کتابخانه‌ها و سازمان‌های وابسته) روز سه‌شنبه دوازدهم اسفند، در ساختمان مرکزی نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اين نشست توسط نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور، و با همكاری سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران برگزار خواهد شد.

محمد جوهرچی مديركل پژوهش و نوآوری نهاد کتابخانه ها، سرور غفلتی مسئول واحد شابکا کتابخانه ملی ایران، مهوش سيفی نماينده سازمان ملی استاندارد ايران، فرامرز مسعودی نماينده انجمن كتابداری و اطلاع‌رسانی، محمدكريم صابری رئيس اداره استاندارد نهاد و فاطمه پازوكی كارشناس اداره استاندارد نهاد از اعضای این نشست هستند.

اين نشست روز سه شنبه ۱۲ اسفند از ساعت ۱۴ در سالن جلسات نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور واقع در بلوار كشاورز، خيابان فلسطين جنوبی، كوچه شهيد ذاكری، طبقه ۴ برگزار می شود.

ورود به این نشست برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 2509539

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