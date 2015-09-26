نشست ایده یابی و کارگاه طراحی پوستر در خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصابر شیخ رضایی، گرافیست مطرح کشور صبح شنبه در حاشیه نشست تخصصی ایدهیابی و کارگاه طراحی پوستر که به همت حوزه هنری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: هنرمندان باید در مرحله ایدهیابی و طراحی پوستر نگاه رسمی و خشک را به طراحی پوستر کنار بگذارند و از منظرهای دیگر به موضوع ورود پیدا کنند.
وی اظهار داشت: حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی، مردم و جهاد اقتصادی، دولت و اقتصاد مقاومتی از جمله موضوعات مطرح شده در این کارگاه است و طبق این الگو سعی شده از طرح اولیه پوستر و شیوههای رسیدن به ایده نابتر در طراحی استفاده شود.
این هنرمند با بیان اینکه ایدهیابی پوستر در مرحله محتوایی است، اضافه کرد: علی رغم بحث محتوا مرحله اجرایی نیز حائز اهمیت است زیرا در ایدهپردازی به موضوع اجرا و خروجی نهایی نیز توجه میشود.
وی افزود: هنرمندان در این کارگاه با طرح ورود به شیوههای جدید، به شکل عملی و جزئیتر آشنا شده و انواع روشها و سبکهای مختلف ایدهپردازی را طبق موضوع جشنواره هنر جوان دنبال میکنند که در نهایت منتج به تولید اثر میشود.
شیخ رضایی در خصوص تاثیرگذاری کارگاههای آموزشی گفت: هنرمندان در کارگاهها درگیر جنبههای اجرایی و نرم افزاری تولید پوسترمیشوند اما در این کارگاه به اصل پیش از تولید اثر که همان ایدهیابی است پرداخته میشود لذا به هنرمندان پیشنهاد میکنم از این مرحله به سادگی نگذرند.
وی عنوان کرد: در این کارگاه تلاش میشود تا در هنرمندان با تعقل و تفکر چالش ایجاد کنیم تا به گونهای دیگر ذهنشان درگیر شود، به شکلی که موضوعاتی را که در ذهن خود پروراندهاند را از مرحله ابتدایی خارج کرده و به آن جامه عمل بپوشانند.
گرافیست مطرح کشوری در خصوص جشنواره هنر جوان گفت: این جشنواره جنبه تشویقی دارد و هنرمندان را به عرصه رقابتی وارد میکند و پلی برای رسیدن به سطح بالاتر و ارتقای کیفی و فنی آثار است.
وی افزود: جشنواره هنر جوان برای حمایت و استعدادیابی هنرمندان زیر ۳۰ سال است ولی خود جشنواره انگیزه رقابت ایجاد میکند که باعث پویایی و تلاش بصری بیشتر هنرمندان می شود.
داور هفتمین جشنواره هنر جوان ادامه داد: هماهنگونه که از نام جشنواره هنر جوان بر میآید جوانان در این عرصه از انگیزه رقابت بالایی برخورداند و رقابت بین هنرمندان بسیار چالشی است و نگاه داوران صرفا از جنبه تکنیکی و اجرای آثار نیست بلکه آثاری ارزشمند است که محتوای بهتری را به نمایش گذارد یا ایدهپردازی مناسبی را با خود به همراه داشته باشد.
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