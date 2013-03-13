" خون رقصه" در آخرين پاتوق تئاتر حوزه هنری خراسان شمالی اكران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرين پاتوق تئاتر حوزه هنري خراسان شمالی، ميزبان فيلم نمايش" خون رقصه " اثر رضا صابري بود.

اين نمايش كه داستان واقعي خواستگاري يك دختر جوان مشهدي از جانباز قطع نخاعي را دست مايه كار خود قرار داده است درخردادماه سال جاري در تالار چهارسوي تئاتر شهر تهران نیز به روي صحنه رفت.

رضا صابري كارگردان نمايش"خون رقصه "، اين اثر را نمايشي مستند اجتماعي مي داند و با ديدن مصاحبه مطبوعاتي راضيه فدايي همسر شهيد مهدي سورچي در روزنامه خراسان تصميم به نگارش و خلق نمايشي از زندگي او مي گيرد.

در آخرين پاتوق تئاتر حوزه هنري خراسان شمالي در سال 91 كه در محل سالن اجتماعات سوره و با حضور علاقه مندان برگزار شد، ضمن نقد و بررسي اين نمايش، از طراحي صحنه و بازي روان بازيگران آن به عنوان نقاط قوت این نمایش ياد شد.

گفتني است: نمايش " خون رقصه " به نويسندگي و كارگرداني رضا صابري در سي امين جشنواره بين المللي تئاتر فجر حائز رتبه هاي بازيگري اول زن،بازيگري اول مرد، بازيگري مكمل زن، طراحي صحنه و نويسندگي شد.

