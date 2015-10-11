بزرگداشت حافظ و بررسی آثار شاعر جنوب در رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «هفت کوچه» رادیو فرهنگ به مناسبت روز بزرگداشت حافظ به تجلیل جایگاه حافظ در فرهنگ مردم و تاثیرپذیری جامعه از این شاعر بزرگ می پردازد. دکتر نصرالله حدادی پژوهشگر فرهنگ مردم قرار است این هفته در روز بزرگداشت خواجه شمس الدین حافظ شیرازی به تاثیرپذیری حافظ از فرهنگ زمانه خود و بالعکس بپردازد تا شنوندگان، فرهنگ مردم را با فرهنگ زمان حافظ و انعکاس آن در شعرهای خواجه شیراز بررسی کنند.

برنامه «هفت کوچه» که هر هفته به یکی از مباحث مربوط به فرهنگ مردم می پردازد، کاری از گروه جامعه است که شنبه و دوشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح پخش می شود.

تهیه این برنامه را هادی موسوی نژاد با اجرای سکینه ارجمندی به عهده دارد. رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۵۸ و کانال ۵۶ دستگاه های گیرنده دیجیتال (ستاپ باکس) قابل دریافت است.

بررسی اشعار محمدرضا نعمتی زاده در «شاعر در آیینه»

بررسی اشعار و آثار محمدرضا نعمتی زاده ملقب به نیمای جنوب (شاعر خطه بوشهر) دوشنبه ۲۰ مهر در برنامه «شاعر در آیینه» پخش می شود.

«شاعر در آیینه» برنامه‌ای از گروه ادب و هنر است که هر دوشنبه ساعت ۱۶ تا ۱۶:۴۵ با موضوع شعر و بررسی شاعران معاصر روی آنتن رادیو فرهنگ می رود.

سید جعفر حمیدی استاد دانشگاه تهران و محمدرضا ترکی شاعر و استاد دانشگاه تهران در برنامه فردا قرار است درباره شعر و اندیشه محمدرضا نعمتی زاده صحبت کنند.

این شاعر جنوبی در گونه های مختلف شعر مهارت داشت. دو بیتی، غزل، رباعی، چهار پاره و منظومه های بلند در عروض نیمایی و عروض کلاسیک دارا تبحر بود. نخستین مجموعه اشعار او در سال ۱۳۳۴ به نام «پیش از سکوت» منتشر شد.

سردبیر و تهیه کننده: مرتضی صداقت‌گو، کارشناس مجری: علیرضا بدیع، گوینده: سکینه ارجمندی، نویسنده: ضیاءالدین خالقی عوامل این برنامه اند که از ساعت ۱۶ تا ۱۶:۴۵ از رادیو فرهنگ پخش می شود.