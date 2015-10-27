به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی، مجید اسدی گفت: با پیگیریهای مسئولان اجرایی استان و با همکاری مشترک میان وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی کشور مرکز ید درمانی و درمان بیماران سرطانی با مواد رادیواکتیو در آستانه افتتاح قرار گرفت.
عضو شورایعالی انجمن قلب و عروق هستهای آمریکا گفت: این مرکز با بهرهگیری از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته و بهروز دنیا تا دو هفته دیگر به بهرهبرداری می رسد.
وی افزود: تعداد مراکز مشابه در کشور انگشت شمار بوده و تنها مرکز فعال جنوب کشور و با تخت محدود در بیمارستان نمازی شیراز قرار دارد.
فلوشیپ تصویر برداری پیشرفته از دانشگاه هاروارد خاطر نشان کرد: مرکز ید درمانی و درمان با مواد رادیواکتیو استان بوشهر با مقیاس گسترده تر و تخت بیمارستانی بیشتر قابلیت همراهی با مرکز شیراز و پوشش کامل تر جنوب کشور و حتی کشورهای همسایه را نیز دارد.
رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هستهای و تصویربرداری مولکولی استان بوشهر افزود: مرکز تحقیقات پزشکی هستهای بوشهر دومین مرکز با موافقت قطعی وزارت در نوع خود در کشور است.
اسدی در رابطه با پذیرش بیماران این مرکز گفت: بیماران از هم اکنون می توانند برای نام نویسی و تعیین نوبت به مرکز پزشکی هستهای واقع در بیمارستان قلب بوشهر مراجعه کنند.
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