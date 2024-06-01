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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۳۷

افزایش ۲ درصدی تجارت ایران و ترکیه؛ مبادلات ۱.۷ میلیارد دلار شد

افزایش ۲ درصدی تجارت ایران و ترکیه؛ مبادلات ۱.۷ میلیارد دلار شد

مبادلات تجاری ایران با ترکیه در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در چهارمین ماه سال جاری میلادی با رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۳۸۶ میلیون دلار رسیده است.

همچنین سرجمع مبادلات تجاری ایران با ترکیه طی چهار ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار رسیده است. مبادلات تجاری ایران و ترکیه در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی بالغ بر یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در ماه‌های ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴ (۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) با رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسیده است. ترکیه در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال قبل ۹۰۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. اما واردات ترکیه از ایران در چهار ماهه نخست ۲۰۲۴ کاهش ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و از ۸۲۰ میلیون دلار در چهار ماهه نخست ۲۰۲۳ به ۷۰۰ میلیون دلار در مدت مشابه امسال رسیده است.

کد مطلب 6124412

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