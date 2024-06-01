کاهش نسبی دمای هوا در کرمانشاه

محمدعلی زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی، طی امروز و فردا (یکشنبه) عبور موجی کم رطوبت، سبب کاهش نسبی دمای هوا و در بعضی ساعات وزش باد در سطح استان می‌شود.

وی افزود: به دنبال این وضعیت، از روز دوشنبه تا چهارشنبه، به دلیل تقویت شرایط پایدار در جو منطقه، روند آرام افزایش دمای هوا و در بعضی ساعات وزش باد ملایم، مهمترین پدیده‌های قابل ذکر در سطح استان خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه عبور موج کم رطوبت دیگری، علاوه بر وزش باد و رشد ابر، ممکن است گاهی بارش‌های ضعیف و پراکنده‌ای نیز برای نواحی شرقی استان به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: دمای هوا امروز در بالاترین دمای خود به ۳۴ درجه و در پایین‌ترین حد خود به ۱۰ درجه خواهد رسید.