کاهش نسبی دمای هوا در کرمانشاه

محمدعلی زورآوند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین دادههای هواشناسی، طی امروز و فردا (یکشنبه) عبور موجی کم رطوبت، سبب کاهش نسبی دمای هوا و در بعضی ساعات وزش باد در سطح استان میشود.
وی افزود: به دنبال این وضعیت، از روز دوشنبه تا چهارشنبه، به دلیل تقویت شرایط پایدار در جو منطقه، روند آرام افزایش دمای هوا و در بعضی ساعات وزش باد ملایم، مهمترین پدیدههای قابل ذکر در سطح استان خواهند بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه عبور موج کم رطوبت دیگری، علاوه بر وزش باد و رشد ابر، ممکن است گاهی بارشهای ضعیف و پراکندهای نیز برای نواحی شرقی استان به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: دمای هوا امروز در بالاترین دمای خود به ۳۴ درجه و در پایینترین حد خود به ۱۰ درجه خواهد رسید.
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