به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسنی حلم ظهر چهارشنبه در سومین جلسه هماندیشی شورای عالی فرهنگی و اجتماعی شورا افزود: در راستای رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی باید عاملان این حوزهها بهصورت منسجم و هماهنگ وارد کار شوند.
حسنی حلم با تأکید بر اینکه بودجهها را باید بهدرستی هزینه کرد، یادآور شد: حوزه فرهنگی و اجتماعی حوزه بسیار گستردهای است که تمامی حوزههای جامعه را در برمیگیرد و بر این اساس باید تمامی دستگاههای متولی فرهنگی و اجتماعی همتراز، همسو و هماهنگ باهم عمل کرده و از موازی کاری بپرهیزند.
وی اضافه کرد: با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی همدان دستگاههای متولی فرهنگی و اجتماعی باید بودجههای حوزه فرهنگی را متمرکز کرده و مدیریت واحدی برای دستیابی به هدف مطلوب داشته باشند.
رئیس شورای اسلامی شهرستان و رئیس شورای عالی فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان بر آسیبشناسی مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه تأکید کرد و گفت: در حوزههای مختلف باید نگاه فرهنگی داشت چراکه تمامی حوزهها به فرهنگ مرتبط میشوند.
سید احمد حسنی حلم در ادامه با اشاره به اینکه مسجد محوری باید سرلوحه کارها قرار گیرد، افزود: مساجد در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی جامعه پیشتاز هستند و بر این اساس باید با برنامهریزی دقیقتر و منسجمتری عمل کرد چراکه مسجد محوری از بسیاری مشکلات پیشگیری میکند.
حسنی حلم بابیان اینکه جز با تلاش و پیگیری نمیتوان در جامعه خدمترسانی کرد، افزود: باید نقاط ضعف و مشکلات حوزه فرهنگی با همکاری دستگاههای مرتبط شناسایی و احصاء شود.
وی با انتقاد از برگزاری نوع عزاداری هیئتهای مذهبی برای سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در همدان اظهار کرد: چرا نباید مانند برخی از شهرهای کشور تجمع بزرگ عزاداری حسینی منسجم را شاهد باشیم.
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