به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رونمایی از کتاب مجموعه اشعار منا روز دوشنبه ۱۱ آبان به همت کانون مطالعات بین المللی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهران و معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، هم زمان با چهلم فاجعه منا، با حضور جمعی از مسئولان کشور، دانشگاهیان، خانواده های قربانیان، شعرا و... برگزار می‌شود.

کتاب مجموعه اشعار منا شامل ده‌ها اثر منتخب با موضوع فاجعه منا است که از میان آثار ارسالی شعرا و دانشجویان پس از فراخوان شعر منا به دبیرخانه این رویداد در کانون مطالعات بین المللی و فرهنگی دانشگاه تهران برگزیده شده است.

پیش از این آیین یادبود و بزرگداشت قربانیان فاجعه منا، در تاریخ ۱۵ مهر توسط کانون مطالعات بین المللی دانشگاه تهران و معاونت فرهنگی با حضور معاون حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، معاون فرهنگی دانشگاه تهران، دبیر کانون مطالعات بین المللی، شعرای برجسته و ... برگزار شده بود.

آیین رونمایی از این کتاب روز دوشنبه ۱۱ آبان از ساعت ۱۵:۳۰ در تالار امیرکبیر معاونت فرهنگی دانشگاه تهران واقع در خیابان ۱۶ آذر، کلینیک ۱۶ آذر، ساختمان معاونت فرهنگی، طبقه سوم برگزار می شود.

حضور در این برنامه برای عموم علاقه مندان آزاد است.