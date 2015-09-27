خبرگزاری فارس نوشت: به منظور جلوگیری از گسترش شایعات مجازی در شبکه‌های اجتماعی، مهم‌ترین و جدیدترین شایعه منتشر شده در فضای مجازی که توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی نقل می‌شود را در بسته خبری «از شایعه تا واقعیت» بررسی می‌کند.

با وقوع فاجعه اخیر «منا» و روبرو شدن خانواده‌های داغدار زائران با شوک شدید روحی، به کاربران شبکه‌های اجتماعی توصیه‌ می‌شود در ارسال مطالب مرتبط با این موضوع دقت بیشتری کنند.

**شایعه**

اخیراً تصویری که با استناد به آن ادعا می‌شود اجساد فوت‌شدگان حادثه اخیر منا از سوی آل سعود توسط ماشین‌های سنگین جمع‌آوری شده است در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.

**واقعیت**

تصویر فوق به حادثه اخیر روز پنج‌شنبه منا مربوط نمی‌شود و متعلق است به کشته شدن ۲۵۱ نفر و مجروح شدن ۲۴۴ تن به دلیل ازدحام جمعیت در حادثه رمی جمرات سال ۱۳۸۳؛ در ادامه تصاویری از این فاجعه انسانی که یازده سال پیش اتفاق افتاده است را مشاهده می‌کنید: