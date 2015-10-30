به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، عربستان میگوید شمار کشتهشدگان این حادثه ۷۶۹ نفر بوده است و ۹۳۴ نفر هم در آن زخمی شدهاند. اما این آمار از دو روز پس از حادثه، دیگر به روز نشده است.
رویترز بر مبنای گزارشهای رسانهای و بیانیه های ۳۰ کشوری که شهروندانشان در حادثه منا کشته شده بودند، به رقم ۲۰۷۰ رسیده است.
پیشتر خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده بود که دست کم ۲۱۱۰ نفر در حادثه منا کشته شدهاند.
وزارت بهداشت عربستان مدعی شده اختلافها درباره شمار کشتهشدگان میتواند ناشی از افزودن شمار حج گزارانی باشد که بر اثر عوامل طبیعی در جریان حج جان باختهاند.
در هفتههای اخیر، عربستان سعودی بابت نحوه مدیریت این حادثه، هدف انتقاد شدید بوده است.
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